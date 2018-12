L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va oferir al Govern de Pedro Sánchez negociar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) a canvi de fer una cimera a Barcelona el 21 de desembre.





Quan semblava que Sánchez no tenia suports suficients per tirar endavant els PGE, els independentistes anuncien que voten aquest dijous l'objectiu de l'1,8 per cent de dèficit del Govern central.









És una decisió simbòlica presa amb la supervisió de Puigdemont des Waterloo, segons informa 'El Confidencial'. L'expresident volia a canvi una reunió bilateral a Barcelona. Al final no hi haurà cimera, però sí diferents reunions entre membres dels governs de Madrid i Barcelona.





Si les reunions no són fructíferes, podria cobrar força la idea d'avançar les eleccions generals.





Una altra amenaça podria ser l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.





Des de les files del PDeCAT i d'ERC assenyalen que aquest gest de votar a favor de l'objectiu del dèficit del 1,8 per cent busca trobar un marc de confiança i diàleg.