Setmana mogudeta abans de la grossa

A l'agenda pública d'aquesta setmana, sobresurten dues dates marcades en vermell que amb tota seguretat marcaran l'esdevenir de la política espanyola en els propers mesos i anys. Dimarts 18, la Sala penal del Tribunal Suprem celebrarà la vista prèvia del judici a diversos ciutadans espanyols als quals la Fiscalia acusa de rebel·lia, pel paper protagonista que van exercir en els successos ocorreguts a Catalunya al setembre i octubre de 2017 i que, com tothom coneix, van culminar amb la constitució de Catalunya com a república independent el 27 d'octubre. Tres dies més tard, vigília del sempre entranyable i il·lusionant sorteig de Nadal, el govern d'Espanya celebra el consell de Ministres dels divendres a la ciutat de Barcelona, en lloc de fer-ho com és habitual al Palau de la Moncloa.





QUEIXES INJUSTIFICADES DAVANT UN JUDICI JUST





Des de la destitució del govern de la Generalitat el 27-O, hem vist a tots els polítics secessionistes catalans, des dels qui estan ara al capdavant de les institucions d'autogovern de Catalunya fins que esperen judici en presó preventiva o s'han convertit en pròfugs de la Justícia, competir per desacreditar el nostre Estat de Dret, tant aquí com fora de les nostres fronteres. Els hem escoltat una i altra vegada desqualificar la nostra democràcia i titllar de farsa el judici que va seure al banc dels acusats diversos polítics acusats de saltar-se l'ordenament constitucional i declarar la independència d'una comunitat autònoma d'Espanya. Torra, actual president del govern de la Generalitat, en una ostentació de menyspreu a la divisió de poders de l'Estat ha arribat fins i tot a afirmar que l'única sentència possible en aquest judici és l'absolució dels encausats. A l'obtús parer de Torra i de la resta de polítics secessionistes, saltar-se la Constitució i l'Estatut, desacatar les sentències dels tribunals i proclamar la independència d'una part del territori espanyol són foteses que només es persegueixen a Espanya.





Doncs no, no és així. I la millor prova que Espanya és un Estat de Dret, extraordinàriament garantista i homologable amb les més exigents democràcies, ens la proporciona l'insòlit fet que un independentista confés com Torra, el mateix que va trucar al 'poble' de Catalunya a seguir la via eslovena per assolir la independència fa només uns dies, continua sent a dia d'avui president del govern de la Generalitat de Catalunya. A la majoria d'estats democràtics, qualsevol president d'una regió o governador d'un Estat que hagués fet declaracions similars a les que va fer Torra hauria estat ja destituït i acusat de traïció. Que Torra segueixi al capdavant del govern de Catalunya és la prova errant que l'Estat espanyol acata els resultats de les eleccions democràtiques celebrades el 21 de desembre de 2017, i respecta escrupolosament les decisions del Parlament de Catalunya que respecten el nostre ordenament constitucional. No podem dir el mateix dels polítics i els ciutadans que van a ser jutjats per rebel·lió, desobediència i malversació al Tribunal Suprem a partir de dimarts 18. D'alguna cosa sí que podem estar segurs tots els espanyols: els encausats tindran un judici amb totes les garanties del nostre Estat de Dret i els seus advocats tindran oportunitat de provar que no van incórrer en els delictes que la Fiscalia i l'Acusació Popular els imputen.





BARCELONA, CIUTAT D'ACOLLIDA





El Consell de Ministres que se celebrarà divendres que ve a Barcelona coincidirà amb l'efemèride de les eleccions autonòmiques de l'any passat. Bon motiu per a la reflexió. Començaré per recordar com el Govern d'Espanya, tot i la gravetat dels esdeveniments ocorreguts a Catalunya al setembre i octubre de 2017, no va dubtar a convocar eleccions el 21 de desembre perquè els catalans poguéssim triar lliurement als nostres representants al Parlament autonòmic. No deixa de ser curiós que mentre el president Sánchez li demana a Torra aprofitar l'ocasió per reunir, alguns membres del seu govern considerin una provocació venir a Barcelona, segona capital espanyola, a celebrar un Consell de Ministres.





L'assumpte s'ha anat enverinant dia a dia i hi ha un risc apreciable que divendres que ve tornem a viure una altra jornada insurreccional, similar a la del 20 de setembre a la Conselleria d'Economia i l'1-O amb motiu de la consulta il·legal organitzada i finançada pel govern de la Generalitat. L'ANC ha convocat un 'consell popular de ministres' a Barcelona el mateix divendres 21 per burlar-se del govern d'Espanya, i juntament amb els CDR i l'organització secessionista Òmnium Cultural amenacen amb tallar els accessos a Catalunya i (una mica més probable) col·lapsar la ciutat prenent els carrers de Barcelona. Artadi, consellera de la presidència, en un acte d'un cinisme que ratlla amb la incongruència, ha equiparat l'obligació del govern de la Generalitat de garantir la seguretat del Consell de Ministres amb el dret dels partits i les associacions secessionistes a manifestar 'pacíficament 'el seu rebuig. Una altra ironia com poques perquè ja vam poder veure els CDR a Barcelona, Girona i Terrassa fa uns dies enfrontar 'pacíficament' als Mossos en autèntiques batalles campals.





La nit del divendres 21 de desembre de 2018 no esperarem expectants els resultats d'unes eleccions democràtiques a Catalunya, com l'any passat, però sí podrem calibrar millor fins on està disposat a arribar aquest govern de la Generalitat en el seu repte a l'Estat. Aquí comença el govern català amb la seva obligació de desplegar part als Mossos per garantir l'ordre públic i assegurar el normal desenvolupament del Consell de Ministres? O, seguirà el conseller Buch els passos del seu antecessor Forn i els traurà a passejar-se pels carrers de Barcelona amb instruccions de confraternitzar amb els comandaments de l'ANC, els CDR i Òmnium? Divendres a la nit sortirem de dubtes.





El govern de Sánchez no ha de tenir-les totes perquè García Marlaska, ministre de l'Interior, planeja desplaçar centenars de policies i guàrdies civils a Barcelona en prevenció del que pugui passar divendres. Espero que en aquesta ocasió els serveis d'intel·ligència de l'Estat estiguin al corrent dels plans de les organitzacions secessionistes per convertir Barcelona en un camp de batalla i el Govern compti amb un pla operatiu eficaç per parar els peus (i les mans, si cal ) als que surtin disposats a seguir la via eslovena. La decisió de Sánchez de reunir el Consell de Ministres a Barcelona, malgrat les vetllades amenaces, ha estat tot un encert, no així les seves desafortunades declaracions que "no cal acudir al 155 [perquè] es poden mobilitzar forces estatals per suplir la incapacitat o la manca de voluntat". Reconèixer la incapacitat dels Mossos, un cos policial amb 16.000 efectius, per salvaguardar l'ordre constitucional a Barcelona és ja molt greu, però més ho és acceptar la manca de voluntat dels seus comandaments. Això és una cosa, Sr. Sánchez, que el president del Govern d'Espanya no pot permetre.