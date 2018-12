Sindicats de Policia demanen prendre mesures si els Mossos es comporten com "polítics a sou" el 21-D

Els sindicats representatius de la Policia Nacional SUP, CEP, UFP i SPP han reclamat al Govern de Pedro Sánchez que prengui mesures si durant el dispositiu del Consell de Ministres que se celebra demà 21 de desembre a Barcelona els comandaments dels Mossos d'Esquadra actuen com "polítics a sou". A més, anuncien que portaran a la Fiscalia qualsevol coacció, lesió, amenaça o delicte d'odi contra els agents.









"O els comandaments dels Mossos deixen de ser polítics a sou i assumeixen la seva responsabilitat de restablir la seguretat per als ciutadans, o el Govern d'Espanya ha d'adoptar mesures contundents al respecte", han defensat en un comunicat conjunt difós en la vigília del Consell de Ministres.





Les organitzacions sindicals es refereixen al gran desplegament policial per al Consell de Ministres convocat com "un gest d'acostament a la societat catalana" però que arribada la data ha precisat, diuen, que s'"arbitri una solució precipitada per garantir la seguretat de l'esdeveniment" .





Qualifiquen de "sorprenent" el reforç de Policia i Guàrdia Civil, tenint en compte que els Mossos disposen de competències i de 17.000 efectius a Catalunya.





"Si la Policia Nacional han de tornar a intervenir per restablir la seguretat ciutadana i mantenir l'ordre, alguna cosa està fallant", adverteixen els sindicats, que afegeixen que "no van a tolerar" que s'usi al cos "amb fins polítics en una tasca que correspon als Mossos ", i menys si la policia catalana roman" impassible, sense intervenir i preservant la seva imatge en detriment de la que projectarà aquest altre col·lectiu", fent al·lusió al que va passar el 2017 durant el referèndum de l'1-O.