El Suprem fixa en més de 1.500 milions les indemnitzacions pel Prestige

La Sala Segona del Tribunal Suprem ha dictat la sentència definitiva sobre la responsabilitat civil derivada de la catàstrofe del Prestige, que fixa indemnitzacions per import superior als 1.500 milions d'euros a repartir entre l'Estat espanyol -com a principal perjudicat-, el francès, la Xunta de Galícia i altres 269 afectats per l'abocament, entre particulars, empreses, mancomunitats, ajuntaments i societats.









L'alt tribunal ha estimat els recursos de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, l'Estat francès i, parcialment, el del Fons Internacional d'Indemnització de Danys deguts a Contaminació per Hidrocarburs (FIDAC) contra la interlocutòria de responsabilitat civil dictat el 15 de novembre de 2017 per l'Audiència Provincial de la Corunya, en execució de la sentència penal definitiva sobre el cas dictada pel Suprem al gener de 2016.