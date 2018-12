Sindicats de Mossos denuncien el desplegament policial per al 21-D

El Sindicat Autònom de Policia (Sap-Fepol) ha interposat demanda davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, contra la resolució dictada pel Director General de la Policia de 19 de desembre, en relació a la modificació de la distribució de la jornada de treball i a l’establiment de les condicions de treball del dispositiu policial per garantir la seguretat ciutadana i l’ordre públic a Catalunya els dies 20 i 21 de desembre.









"Només fer-se pública la resolució, la nostra organització sindical ha interposat davant del Jutjat Contenció Administratiu de Barcelona una demanda pel que considerem una vulneració flagrant dels drets dels membres del cos de mossos d’esquadra", explica en un comunicat.





Sap-Fepol argumenta que "la Direcció General de la Policia justifica la modificació de distribució de les jornades de treball en aplicació de l’article 17 del Decret 146/1996 el qual determina que 'la distribució de la jornada de treball pot ser modificada, motivadament i per necessitats del servei (…)'".





L'organització sindical entén i així ho ha demandat al Jutjat Contenciós, que amb la resolució "s’està vulnerant de manera flagrant l’article 16 del mateix decret" el qual determina que 's’entén per necessitats del servei aquells fets sobtats o imprevistos coneguts amb una antelació inferior als 3 dies, aliens a la planificació, organització i el funcionament del cos de mossos d’esquadra que fan necessària la modificació de la distribució de la jornada de treball (…)'.





Per al sindicat de Mossos, la reunió del Consell de Ministres el 21 de desembre a Barcelona se sabia desde fa setmanes per part de la Generalitat i del Govern central, per això consideren que no es de rebut que unes hores abans avisin dels canvis en els efectius policials.





Els serveis jurídics d’Uspac també han interposat Recurs Contenciós-Administratiu contra la Resolució del dispositiu 21-D, han explicat en un comunicat, en què diuen que ha estat dictat a l’empara de la Instrucció 7/2015 i l’"Acord de la Vergonya" signat pel SAP-UGT el 29 de gener de 2015.





Uspac argumenta que "en defensa de tot el col·lectiu impugnem el dispositiu 21-D perquè tornen a incomplir el Decret 146/1996, de 30 d’abril. Aquest incompliment està avalat per l’Acord de 29 de gener de 2015 signat entre els SAP-UGT i la DGP, que atribueix l’horari especial flexible (E) a totes les unitats, incloses APEN, ASMET, ARSIC, USC, Sales, etc., i per tant "la planificació d’aquest horari pot ser modificada amb 24 hores d’antelació" (art. 8 Decret 146/1996, 30 d’abril)."