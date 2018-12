Buch anuncia 750 places de Mossos i 250 de Bombers

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat aquest dijous que el Govern ha aprovat la convocatòria de 750 noves places de Mossos d'Esquadra i 250 de Bombers de la Generalitat que es faran efectives el 2019 al marge de si s'aproven els pressupostos generals de l'Estat o els comptes catalans.









En la roda de premsa després del Consell Executiu, ha explicat que hi havia dues vies per donar resposta al dèficit que el conseller ha reconegut en tots dos cossos: a través d'una autorització del Govern central per incrementar el cos o fer-ho directament per mitjà de la Generalitat.





Ha explicat que a la Junta de Seguretat de setembre es va fer la petició al Govern espanyol al respecte: "Per falta de resposta i perquè no tenim garanties que ens diguessin que sí", han optat per aprovar-los directament a través de la Taxa de Reposició acumulable de Sectors Prioritaris de la Generalitat.





El conseller ha recordat que el dèficit d'agents de la policia autonòmica és d'uns 2.000.





L'objectiu del Govern és continuar augmentant el nombre de places fins a arribar a les promeses.