L'Institut Oftalmològic Fernández-Vega (IOFV), la Fundació d'Investigació Oftalmològica (FIO), l'Institut Tecnològic de Materials d'Astúries (ITMA) i la Universitat d'Oxford han publicat a la revista científica 'Optical Materials' un treball que analitza els beneficis d'un filtre que no només bloqueja la llum nociva, com passa fins ara, sinó que a més la transforma en llum beneficiosa per a la retina. La troballa pot servir per dissenyar lents neuroprotectores i terapèutiques per a pacients amb glaucoma i DMAE.





Les investigacions s'han dut a terme en el marc del projecte 'Retineta: Desenvolupament de nanomaterials luminiscents per neuroprotecció i nanoteràpia de patologies en un model experimental de dany retinal per llum', finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, dins el Programa reptes- col·laboració.





En ell han participat els doctors Amador Menéndez Velázquez, investigador de l'Institut Tecnològic de Materials d'Astúries i els investigadors de l'Institut Universitari Fernández-Vega Susana del Olmo Aguado, Claudia Núñez Álvarez, Andrés Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, Jesús Merayo Lloves i Neville N . Osborne, aquest últim també catedràtic de la Universitat d'Oxford.





LLUM BLAVA DAVANT DE LLUM ROJA





Segons expliquen el professor Neville N. Osborne i la doctora Susana de l'Omo, investigadors principals de la Fundació d'Investigació Oftalmològica (FIO), la llum blava sense filtrar interacciona amb certs pigments presents a la retina, podent arribar a danyar-la. Per contra, la llum vermella estimula els teixits i té el potencial de contrarestar aquests danys. Per això, es va plantejar la hipòtesi que modular les quantitats de llum vermella podria ser beneficiós per a certs pacients: persones amb glaucoma, degeneració macular associada a l'edat (DMAE) i retinopatia diabètica.





En la mateixa línia, el doctor Amador Menéndez, científic de ITMA i autor principal de l'article, apunta que "l'ús de filtres no és nou en oftalmologia, però fins a la data es feia ús de filtres purament absortivos (que bloquegen la llum i la perden en forma de calor) o cristalls fotònics (que reflecteixen llum de certes longituds d'ona). amb aquest nou tipus de filtres --coneguts com a filtres luminiscents -- s'aconsegueix una redistribució espectral de la llum amb un potencial doble efecte: neuroprotector (en bloquejar la nociva llum UV-blau) i terapèutic (en proporcionar quantitat extra de llum vermella-IR propera, que estimula la regeneració de les cèl·lules de la retina)", assenyala l'expert en nanofotònica.





LES ULLERES DEL FUTUR





Aquest filtre podria incorporar-se a una ullera, exercint així efectes neuroprotector i terapèutic i sense alterar significativament la qualitat de la visió.





L'oftalmòleg i investigador Andrés Fernández-Vega Cueto-Felgueroso assenyala que aquesta investigació neix amb la idea d'oferir un ajut de valor afegit als tractaments actuals. L'aplicació futura més directa és la seva aplicació en lents oftàlmiques.