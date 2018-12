La Diputació de Barcelona llença una campanya sobre prevenció d'incendis forestals durant tot l'any

La campanya, que s’allargarà durant el 2019, compta amb la participació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, cos de Bombers i Agents Rurals, Secretariat d’ADF i Fundació Pau Costa.





La campanya ha estat presentada pel vicepresident primer i responsable de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras, que ha destacat que el 66% del sòl de la demarcació de Barcelona són terrenys forestals, un terreny que, sense cap tipus de gestió, pot convertir-se en un polvorí a l’estiu. En aquest sentit Guiteras ha assenyalat: "Fem aquesta campanya per sensibilitzar la societat civil perquè ha d’estar mobilitzada. Les administracions soles no podem fer sols aquesta feina, sinó que hi ha de participar tothom, perquè és un problema de tots", per remarcar el fet que més de 500.000 persones de la demarcació de Barcelona, el que significa un 10% de la població, viu en urbanitzacions rodejades de boscos. Es per això que, tal com obliga la Llei, s’hagi de fer franges perimetrals per alliberar de vegetació, amb el sotabosc desbrossat, de 25 metres.





El risc d’incendi forestal no és percebut de forma adequada per la ciutadania, que sovint el menysté. Cal, doncs, conscienciar que la prevenció es fa durant tot l’any i que la ciutadania també hi pot intervenir. Com diu el vicepresident Guiteras, "un problema estructural territorial com és la prevenció d’incendis forestals requereix necessàriament de polítiques de caire holístic i transversal i la coordinació entre institucions per alinear polítiques, recursos i sumar esforços en col•laboració amb el sector privat i la societat civil".









ELS QUATRE MISSATGES DE LA CAMPANYA





Autoprotecció. Franges perimetrals en urbanitzacions: la prevenció i l’autoprotecció en urbanitzacions és clau. La Diputació de Barcelona ajuda els ajuntaments a obrir franges perimetrals en nuclis i urbanitzacions envoltades de bosc i fa campanyes de sensibilització per tal que la ciutadania prengui consciència que s’ha d’autoprotegir.





Gestió forestal per evitar incendis: amb un territori ben gestionat i viu, els incendis ja no tindrien la capacitat de propagar-se lliurement. La Diputació de Barcelona impulsa la planificació i gestió forestal sostenible associades a zones d'actuació prioritària que tinguin una incidència directa en la prevenció d'incendis.





Consum de productes agraris de proximitat: gràcies al consum de productes de proximitat es pot contribuir a la prevenció d’incendis forestals perquè permet recuperar al bosc antics camps de conreu i pastures existents. Des de la Diputació de Barcelona, s’impulsa el desenvolupament agrícola, ramader i forestal, element essencial en la prevenció d’incendis forestals i en la recuperació d’espais de conreus.





Imprudències i negligències: les imprudències i negligències de les persones són una causa evitable dels incendis forestals. Des de la Diputació de Barcelona, es porta a terme el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI), adreçat a tots els usuaris que s’acosten al medi natural.