¿Tornarà Mourinho al Reial Madrid? Després de la seva acomiadament com a entrenador del Manchester United, la possibilitat que el portuguès torni al club blanc ha estat llançada per alguns mitjans. No sembla improbable, i més quan el retorn de 'Mou' seria del gust de Florentino Pérez, sempre donat als fitxatges estrella com a estratègia de màrqueting i com a cop d'efecte per acontentar l'afició.





La tornada de Mourinho a un vestidor que ja coneix seria un trumfo per al president del club merengue, que podria treure a la llum les Champions guanyades durant l'etapa del portuguès al capdavant de l'equip. Eficàcia contrastada enfront d'un Santiago Solari que no acaba de superior la condició d'interinatge sobrevingut després de la sortida de Lopetegui.





No obstant això, part dels madridistes podria adduir allò que "segones parts mai van ser bones" i assenyalar que la plantilla del club no és la mateixa que es va trobar Mourinho quan va aterrar a Madrid l'any 2010.





En tot cas, les negociacions sobre les que informen diferents mitjans acabarien de començar i és previsible que Florentino no realitzi cap anunci nadalenc. Malgrat que la paràbola bíblica del fill pròdig vingui que ni pintada.