El nombre de russos que lamenten el desmembrament de la Unió Soviètica ha aconseguit el seu nivell més alt des del 2005, davant d'un increment de les preocupacions per l'economia i la nostàlgia pel sistema de benestar soviètic, segons ha indicat aquest dimecres l'enquestadora Levada.





El president, Vladimir Putin, va qualificar la dissolució de la Unió Soviètica el 1991 com la major catàstrofe del segle XX, i ell i molts russos han lamentat durant molt de temps el cop que va provocar la desintegració soviètica del poder a Moscou.





El nombre de russos nostàlgics del passat soviètic ha estat pujant de manera sostinguda durant el mandat de Putin des que va tornar a la Presidència el 2012, segons dades del sondeig emeses pel Centre Levada, de caràcter independent.





En l'enquesta, un 66 per cent dels russos van dir que lamenten la dissolució de la URSS, un nivell no vist des del 2005, quan Levada va registrar un 65 per cent i Putin estava en el seu segon mandat al Kremlin.





El nombre de russos nostàlgics va baixar gradualment des del 2004 i el 2012 va aconseguir un mínim del 49 per cent, per després augmentar el seu nivell actual, tal com revela el sondeig.





La sociòloga Karina Pipiya ha afirmat que en el passat aquests sentiments sovint van ser provocats per una pèrdua de prestigi internacional i els dubtes sobre la identitat nacional.





"Ara la nostàlgia està més determinada per factors econòmics i consideracions que solia haver-hi més justícia social, que el Govern treballava per al poble, que era millor en termes de la cura dels ciutadans i en expectatives paternalistes", ha sostingut.





El portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha rebutjat les conclusions del sondeig. "Altres sociòlegs diran que la gent sempre està inclinada a idealitzar retrospectivament el que els va passar en la seva joventut i que tot el que va passar en la joventut va ser més confiable i millor", ha argumentat.