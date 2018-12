El Jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid ha citat a declarar el pròxim 31 de gener al president de LaLiga, Javier Tebas, en qualitat de investigat acusat d'un delicte d'aixecament de béns, han confirmat fonts pròximes al cas.





Com ha avançat 'El Mundo', el magistrat Juan José Escalonilla raona en el seu acte que adopta aquesta decisió de cridar a declarar atribuint la seva intervenció en l'ampliació de capital de la societat Cellers Parla, SL, en la seva condició d'advocat.





En aquest punt, fonts pròximes a Tebas han assenyalat que els fets descrits, tant en la denúncia com en l'acte amb la citació, corresponen a l'exercici 2006 i que ell no va intervenir com a advocat fins al 2008, any en què va ser contractat per portar el concurs de creditors de l'entitat. Per això, va recórrer la decisió judicial.





Segons 'El Mundo', l'Agència Tributària va enviar informació al jutjat sobre un pagament de la societat Taxa de Promotors Immobiliaris, SA, vinculada al mateix grup empresarial i de la qual també el president de LaLiga va exercir com a lletrat, que va ser 6.960 euros. Un any després el seu despatx hauria percebut uns honoraris de 15.679,51 euros.