PDeCAT, ERC i CUP abandonen el ple de Barcelona per coincidir amb el 21-D

El PDeCAT, ERC, la CUP i els regidors no adscrits Juanjo Puigcorbé i Gerard Ardanuy han abandonat el ple de Barcelona aquest divendres després de demanar sense èxit a l'alcaldessa Ada Colau que el suspengués per les manifestacions que s'estan produint als carrers de la ciutat .





Colau s'ha negat a suspendre'l i ha assegurat que la responsabilitat dels regidors és no contribuir a l'excepcionalitat del moment: "Que hi hagi manifestacions no implica que haguem de parar de treballar", ha assenyalat, i ha afegit que les manifestacions són benvingudes sempre que siguin pacífiques.





La regidora de Cs Carina Mejías ha exigit a Colau que faci una crida a la calma "per evitar el que està succeint a Barcelona", mentre que Jaume Collboni (PSC) ha defensat que Colau no suspengui el ple al·legant que, així com hi ha regidors que tenen dret a anar a manifestar-se, altres tenen dret a treballar.









El líder del PP, Alberto Fernández, ha lamentat que Barcelona no pugui gaudir de normalitat aquest divendres i li ha dit a Colau que ella "s'ha convertit en un membre més dels CDR" els permet que actuïn com vulguin.





Abans de marxar, la regidora de la CUP Eulàlia Reguant ha apuntat que l'única excepcionalitat que s'està cometent durant aquest divendres és que "la ciutat està presa per la policia", i Xavier Trias (PDeCAT) ha dit a Colau que una situació excepcional requereix que en el ple l'actitud també sigui excepcional.