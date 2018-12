Brutal agressió a un reporter durant les protestes contra el Consell de Ministres a Barcelona

Manifestants, presumptament membres dels CDR, han agredit un periodista i un càmera d'Intereconomía.





Tot i rebre contínuament empentes, el reporter gràfic ha estat capaç de filmar com clavaven un cop de puny al seu company, que ha acabat a terra i sagnant pel nas. Tot i això, després ha tingut com suportar com diversos manifestants deien que tot era un muntatge i que venien a provocar:













És un dels incidents que es viuen a Catalunya al fil de la celebració del Consell de Ministres a Barcelona. Malgrat que el president del Govern i el president de la Generalitat van pactar aquest dijous obrir una via de diàleg estable, hi ha incidents a la Ciutat Comtal, per ara no generalitzats, però si càrregues en zones com el Paral·lel.





