El Consell de Ministres de Barcelona es desenvolupa entre fortes mesures de seguretat

La reunió del Consell de Ministres de Barcelona ha arrencat aquest divendres entre fortes mesures de seguretat, que des de les 7.00 hores han tallat els accessos a la Llotja de Mar, emblemàtic edifici que des de finals del segle XIX acull la Cambra de Comerç catalana.









Passades les 10.10 hores, el Govern al complet es feia l'habitual foto de família prèvia a la reunió del Consell, que ha començat amb gairebé una hora de retard sobre l'hora prevista.





Abans de la reunió, el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, ha esmorzat amb l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, en un hotel a les proximitats de la Llotja. La regidora li ha regalat el llibre 'Barcelones', de Manuel Vázquez Montalbán, i ha departit amb el president sobre qüestions d'immigració, entre altres coses, segons el Govern espanyol.





Sánchez s'ha desplaçat a la Llotja fent una passejada des de l'hotel on es va veure amb Colau. En el recorregut hi ha qui li ha aplaudit, però també algunes veïns s'han tret el cap als balcons de casa per protestar contra la seva presència.





Des del Govern espanyol s'assumeixen aquestes protestes de manera normal, com una expressió democràtica que es reprodueix en tots aquells llocs on es desplaça l'Executiu, ja sigui als voltants del Congrés dels Diputats a Madrid o a altres localitats com Sevilla i Valladolid, on recentment ha viatjat l'Executiu i ha estat rebut amb sonores protestes de funcionaris de presons.





A la Pla de Palau, per on s'accedeix a la Llotja, un parell d'edificis tenen penjades a les façanes banderes independentistes, llaços grocs i pancartes demanen la llibertat dels presos del procés sobiranista.





UNA BANDERA ESPANYOLA DE FLORS





Amb Sánchez ja a la Llotja, el president i els seus ministres han posat davant els mitjans de comunicació al pati. En l'escala d'honor lluïa la bandera espanyola, al lloc central, flanquejada a la seva dreta per la senyera i a la seva esquerra per la de la Unió Europea.





A banda i banda del lloc on s'ha col·locat el Govern per a la foto hi havia diverses flors de Pasqua d'hores vermelles i grogues situades de tal manera que emulaven les tres franges de la bandera d'Espanya.





Fetes les fotos, el Govern ha pujat l'escala d'honor cap al Saló Daurat, on se celebra la reunió del Consell de Ministres.