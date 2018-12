12.36, ARRIBA PER FÍ EL GORDO de la mà novament d'Institutriu, 03.347 (4.000.000 euros)!









A les 9.20 hores, es coneixen dos cinquens premis (60.000 euros): el 47.862 i el 07.568.





El primer d'ells, s'ha vingut a Sort (Lleida), Madrid i Vizcaia. El segon cinquè, ha estat molt més repartit, destacant a Figueres (Girona) i a Barcelona.





A les 9.30, surt el segon premi (1.250.000 euros): 21.015, venut en Castell-Bisbal (Barcelona), Pedreguer (Alacant) i a Albacete.





9.59, es coneix el tercer cinquè premi: 68.402, integramente en Villaviciosa (Madrid).





10.02, es coneix el quart cinquè premi: 29. 031, Tarragona, Sabadell (Barcelona), Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Riudecols (Tarragona), La Llagosta (Girona), entre altres localitats de Catalunya de la resta d'Espanya.





11.11 i 11.14, en la cinquena taula, el número 5 i 6 dels cinquens premis: 63.025 i 20.202 (aquest segon ha tocat a Madrid i la Comunitat Valencina).





11.18, surt el primer quart premi (200.000 euros): 42.206, premiat a Álava (País Basc).





11.41, el setè i penúltim cinquè premi: 18.596, també repartit per tot l'estat, fins i tot a les illes Canarias, i també a Sort (Lleida).





11.45, el segon i últim quart premi: 67.774, que a Catalunya ha tocat sobretot a Ripollet (Barcelona), i també en Franqueses del Vallès i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Cambrils (Tarragona) Balaguer (Lleida) i Lleida, entre altres localitats de Espanya, bastant repartit, dècim venut online.





11.54, últim cinquè: 02.308, premiat a Catalunya a Sort (Lleida) i Pineda de Mar (Barcelona), un minut abans del qual l'any passat va sortir El Gordo.





12.36, VE EL GORDO, 03.347 (4.000.000 euros)! Arribant també a Barcelona i molt repartit per tot el país, sortint en la setena taula.









Cada català gastarà 57,24 euros de mitjana en el Sorteig de Nadal, 1,5 euros menys

Cada català gastarà aquest any una mitjana de 57,24 euros en el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, 1,49 euros menys que l'any passat, amb una despesa prevista de 432,46 milions d'euros enfront dels 441,77 que va projectar per a 2017, segons la xifra de consignació per habitant de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (Selae).





Els 57 euros de despesa per persona corresponen a les estimacions de venda que fa LAE a l'hora d'enviar els bitllets a les administracions de loteria, i la dada definitiva de vendes es farà públic a primera hora d'aquest dissabte abans del sorteig.





Per províncies, la de Lleida compta amb una consignació de 128,33 euros per habitant, fruit de l'efecte de 'La Bruixa d'Or' de Sort, amb una previsió de despesa de 55,48 milions d'euros; la de Barcelona serà de 55,41 euros per habitant (308,98 milions d'euros); la de Tarragona, de 44,90 euros per persona (35,54 milions), i la de Girona, de 42,92 euros per habitant (32,43 milions).





En canvi, en el conjunt de l'Estat, cada espanyol gastarà aquest any una mitjana de 67,56 euros a comprar dècims per al Sorteig de Nadal, un total de 1,4 euros més que en 2017, segons la xifra de consignació per habitant de la Selae.





Per comunitats autònomes, on més Loteria de Nadal es vendrà previsiblement és a Madrid (535,4 milions d'euros consignats), seguida de Catalunya (432,4 milions d'euros), Andalusia (431,4 milions d'euros), Comunitat Valenciana (371 milions d'euros), Castella i Lleó (252,3 milions d'euros), Galícia (179,4 milions d'euros), País Basc (167,7 milions d'euros), Castella-la Manxa (145,7 milions d'euros) i Aragó (119,5 milions d'euros).





Per contra, els que menys Loteria de Nadal tenen consignada són Ceuta i Melilla amb 1,23 milions d'euros i 1,21 milió d'euros, respectivament, La Rioja (29,8 milions d'euros), Navarra (38,9 milions d'euros), Balears (45,8 milions d'euros), Cantàbria (47,1 milions d'euros), Extremadura (59,5 milions d'euros), Murcia (93 milions d'euros), Canàries (94,5 milions d'euros) i Astúries (99,6 milions d'euros).









Els premis de la Loteria de Nadal inferiors a 2.000 euros es poden cobrar des d'aquesta tarda

Los premios de la Lotería de Navidad inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar desde esta tarde



Els premis del Sorteig Extraordinari de Nadal inferiors a 2.000 euros per fracció, aquest any com a novetat, es poden cobrar exclusivament en un dels gairebé 12.000 punts de venda de la xarxa comercial de Loteries, a partir de la tarda d'aquest 22 de desembre, quan finalitzin tant les verificacions dels números extrets com els processos informàtics.





Així ho explica la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE), que adverteix que "encara que sembli obvi, és imprescindible" presentar el dècim o resguard premiat per a poder cobrar un premi de Loteria de Nadal.





SELAE detalla que si el premi acumula un import igual o superior a 2.000 euros, es cobrarà en les entitats financeres autoritzades la llista de les quals es troba disponible en els punts de venda de Loteries i en la pàgina web oficial (www.loteriasyapuestas.es).









En aquest cas, aclareix que el pagament ha de ser "immediat, amb l'única tardança" de la verificació d'aquest premi a través de la seva passarella de pagament. "Les entitats financeres no podran fer efectiu el pagament del premi sense recaptar dels perceptors dels premis la documentació i informació necessària per a donar compliment a la normativa sobre prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, normativa fiscal o de qualsevol altra índole que resulti d'aplicació", subratlla.





D'aquesta manera, destaca que el pagament es realitzarà mitjançant xec o transferència bancària, a elecció de la persona agraciada, i que per al seu cobrament "no podran obligar" al premiat a obrir cap compte en aquesta entitat ni podran cobrar cap mena de despesa ni comissió per realitzar el pagament.





D'altra banda, SELAE apunta que "aquest any la Grossa és més gros" ja que els guanyadors cobraran un import net de 322.000 euros (enfront dels 320.500 del Sorteig de l'any passat), pel fet que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 va fixar el mes de juliol passat el mínim exempt del gravamen en 10.000 euros per als premis derivats de sortejos celebrats des de l'entrada en vigor de la norma fins al 31 de desembre de 2018.





El mínim serà 20.000 euros per a premis derivats de sortejos celebrats l'any 2019 (el sorteig del Nen de 2019 ja estarà subjecte a aquesta norma) i 40.000 euros per a premis derivats de sortejos celebrats l'any 2020.





El dret al cobrament dels premis de Loteria de Nadal caduc als tres mesos des de l'endemà al de la celebració del sorteig, és a dir, que es poden cobrar els dècims o resguards premiats de Loteria de Nadal fins al 22 de març de 2019, inclusivament. A més, si s'és posseïdor d'una participació d'un número premiat, hauran de dirigir-se a l'entitat emissora d'aquesta participació per a procedir al cobrament de premis.





Si el dècim o resguard premiat està deteriorat, el client ha de personar-se en un punt de venda de Loteries, emplenar el formulari 'Sollicitud de Pagament de Premis', signar-ho i aportar el dècim o resguard deteriorat, que serà remès a Loteries per a la seva autenticació.





Per una altra costat, si el dècim es comparteix, cal identificar a tots els participants a l'hora de cobrar els premis iguals o superiors a 2.000 euros.





Els guanyadors poden sollicitar un certificat acreditatiu del premi a efectes fiscals. Si cobren el premi en un dels punts de venda de la xarxa comercial de Loteries, a petició del client/beneficiari, el Punt de Venda emplenarà la sollicitud de certificat per ingressos per premis menors de Loteria Nacional per al seu posterior enviament a Loteries, adjuntant fotocòpia per tots dos costats del DNI en vigor del Beneficiari. Loteries ho expedirà i ho remetrà directament al domicili del Beneficiari que l'hagi sollicitat.





En cas que ho cobri en una entitat financera: es pot descarregar en la pàgina de Loteries (https://www.selae.es/es/webcorporativa/normativa/descarga-certificado-premios).





Finalment, si el dècim ha estat sostret és recomanable presentar denúncia davant les autoritats competents. Si aquest dècim resultés premiat, el client pot personar-se en un jutjat amb la denúncia perquè s'iniciï el procés corresponent.





Preparación

Les portes del saló del Teatre Real de Madrid, en què se celebra el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal 2018, s'han obert aquest dissabte 22 de desembre per permetre l'entrada als espectadors sense més limitació que la de l'aforament de la sala.









Prèviament, a la tarda de divendres va tenir lloc al mateix escenari del Teatre Real de Madrid, l'examen i recompte públic de les boles dels números i premis que s'utilitzaran per efectuar el Sorteig de Nadal.





Segons explica Loteries i Apostes de l'Estat, un equip de més de quaranta persones fa possible l'obtenció de la llista de premis del sorteig i de les poblacions agraciades mitjançant un procés informàtic controlat en tots els seus extrems.





D'aquesta manera, després d'acabar el sorteig, i un cop comprovat, s'envia el fitxer de números i premis a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, encarregada d'imprimir la llista oficial. Aquesta llista s'edita i distribueix la mateixa tarda d'aquest 22 de desembre a les Punts de Venda de la Xarxa Comercial de Loteries i als Mitjans de Comunicació.





Finalment, les taules dels números premiats queden exposades set dies al públic a la seu de Loteries. Transcorregut aquest temps són obertes i les boles explicades i examinades novament, per a qualsevol altre sorteig posterior a celebrar per aquest sistema.