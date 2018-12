Cultura destinarà 3,5 milions el 2019 per a les compres de biblioteques públiques

El Ministeri de Cultura i Esport destinarà 3,5 milions el 2019 per recuperar les ajudes a compres de biblioteques públiques, reprenent un programa abandonat el 2011, segons han confirmat fonts ministerials.





Aquestes mateixes fonts han explicat que es tractarà d'un programa extraordinari de dotació bibliotecària i, per tant, no dependrà de que s'aprovin uns nous pressupostos generals, sinó que aquesta quantitat sortirà del pressupost de la pròpia Direcció General del Llibre.





El ministeri ha comunicat aquests ajuts als Representants de la Federació de Cambres del Llibre, que s'han reunit amb la directora general del Llibre, Olvido García Valdés, per finalitzar l'acord pel segell de qualitat de llibreries i "continuar cadascú pel seu camí ".





Aquest nou pla d'ajudes té a més aparellat que, de la mateixa manera que el Ministeri destina 3,5 milions a la compres del llibre, les Comunitats Autònomes que es beneficiïn d'elles hauran d'aportar també una quantitat equivalent (altres 3,5 milions d'euros en total). D'aquesta manera, entre les dues administracions s'aportaran 7 milions d'euros.





En qualsevol cas, aquest programa ha d'establir com a condició que les esmentades compres de llibres per a les biblioteques siguin en llibreries de proximitat. "D'aquesta manera, es pretén que la major part de les llibreries puguin beneficiar-se del programa", han assenyalat fonts departamentals.





El segell de qualitat

A la reunió d'ahir divendres a la seu del Ministeri de Cultura i Esport s'ha arribat a un acord amb el sector del llibre per rescindir el conveni en relació al segell de qualitat de llibreries. Per Cultura, amb el segell es creava "una eina comercial en la qual es dirigia la compra de llibres per part de les administracions públiques, deixant fora a la gran majoria de les llibreries".





"No hi ha cap problema i es desisteix de mutu acord", ha explicat el secretari general de la Federació de Cambres del Llibre, Antonio María Ávila, que apunta a una "diferència de criteris" amb el Ministeri de Cultura respecte al segell. "Nosaltres creiem que és un instrument per millorar la gestió de la llibreria i ells que és un instrument comercial", ha lamentat.





D'aquesta mateixa opinió és el president de CEGAL (Gremis i Associacions de Llibreters), Juancho Pons, qui ha recordat en declaracions que la Direcció General del Llibre "sempre s'ha sentit incòmoda amb el segell, probablement per un error de plantejament". "Però ara l'important és celebrar que s'ha arribat a un acord i mirar al futur", ha afegit.













Més de 90 llibreries

El segell de qualitat de les llibreries va començar l'any 2016 ia dia d'avui ja hi ha més de 90 establiments que compten amb això. Segons les estimacions d'Antonio María Àvila, per al proper any altres 30 llibreries arribaran el segell, ja que es compta amb mantenir finançament de l'administració.





Per al finançament del segell de qualitat, un terç prové de la pròpia Cambra, un altre terç del llibreter i un altre terç de l'administració. La Cambra preveu signar un nou acord amb Acció Cultural Espanyola (AC / E) que assumirà aquesta última part.





Àvila ha explicat que les quantitats a aportar per l'administraición tenen un límit màxim de 30.000 euros que no té perquè gastar-se al complet tots els anys. El directiu ha assegurat que el segell de qualitat "seguirà més anys perquè és una cosa en el que s'aposta des del sector".