Catalunya pessiga 25.100.000 del Sorteig de Nadal, un 7% del que ha jugat

Catalunya ha recuperat 25.100.000 dels 363.620.000 d'euros jugats (un 7% del global, respecte al 8,36% de l'any passat) en concepte dels 13 grans premis del Sorteig Extraordinari de Nadal celebrat aquest dissabte, sense comptar terminacions, aproximacions ni premis menors.









La loteria ha viscut aquest dissabte la seva jornada més atomitzada a Catalunya amb més de 50 ciutats catalanes premiades amb algun dels premis del sorteig, que ha deixat una pluja de 15,20 milions a través d'un Grossa (03.347) repartit en 15 poblacions, sent les administracions de la capital catalana les que han collit major sort en el primer premi.









La fragmentació dels premis ha tornat a marcar la jornada, en aquesta ocasió d'una forma més intensa, fruit de l'auge de la venda de dècims per Internet i màquines expenedores de la loteria nacional.





Després que l'any passat la grossa es quedés amb una sèrie a 'La Bruixa d'Or' de Sort (Lleida), aquest any la sort ha esquitxat moltes administracions catalanes, com la de la lotera del carrer Navas de Tolosa de Barcelona, Angelina Fuster, que ha celebrat repartir quatre milions: "L'experiència de donar premis és fantàstica".





Com ve succeint en els últims anys, gran part de les butlletes s'han venut a través de màquina i no de finestreta, com és el cas protagonitzat per un administrador de Sant Feliu de Codines (Barcelona).





Compartint Vermut

El venedor de loteria de la Papereria La Plaça d'aquesta localitat, Marc Capa, ha destapat cava per celebrar la venda i, a falta d'una cua de veïns per celebrar-ho perquè havia venut una única butlleta per màquina, ha convidat a fer un vermut als seus amics .





El segon premi ha repartit 1,25 milions a Castellbisbal (Barcelona), on una lotera eufòrica ha explicat haver venut una sèrie, mentre que u n club de dansa de Cubelles (Barcelona) ha distribuït tres milions amb el número de la data de fundació , 21.015, encara que el nombre l'havia comprat per Internet a Almansa (Albacete).









El tercer premi (04.211) ha eclosionat en una vintena de poblacions catalanes amb 1,8 milions d'euros, la majoria de Barcelona, sent la localitat de Gavà (Barcelona) la qual ha dispersat més números amb una sèrie.





Ripollet deixa anar 15 sèries premiades

Per a la pena de la lotera de l'Administració 5 de Ripollet (Barcelona), el segon quart premi del sorteig (67.774) ha anunciat inicialment l'assoliment de tres milions d'euros a la localitat, que finalment no s'han confirmat perquè l'administradora va tornar ahir a la nit les 15 sèries del número premiat.





Igualment, Sílvia Turmo s'ha mostrat commocionada per haver tingut "la sort a la mà" per un moment, el que ha dit que és un bon auguri per repartir un gran premi més endavant.





Dels vuit cinquens premis del sorteig, cinc d'ells han repartit 3.660.000 d'euros per desenes de municipis catalans, entre els quals destaca el de Sort (Lleida) que en aquesta ocasió ha distribuït 1,9 milions entre els seus compradors.













El més matiner

El nombre més matiner de tots ha estat el cinquè 47.862 que ha deixat 60.000 euros a Sort, mentre que Barcelona i Figueres (Girona) han repartit altres 66.000 amb el cinquè 7.568 i una desena de municipis s'han fet amb el cinquè 29.031 deixant 1, 3 milions.





A la part final del sorteig, 01:00 repartit cinquè 18.596 ha dispersat 240.000 euros per Sort i Sant Boi de Llobregat, mentre que l'últim cinquè, el 02.308, ha tornat a dibuixar un dispers mapa de agraciats per tot Espanya, amb 15 poblacions catalanes agraciades amb 1,9 milions.





Les vendes de loteria pel sorteig han caigut un 0,18% a Catalunya aquest any i se situen en els 48,12 euros de despesa per habitant en una tendència a la baixa tenint en compte que l'any passat van caure un 7,4% , segons les dades de la Societat de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE).