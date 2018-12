Posats en llibertat els detinguts el 21D a Barcelona i l'Ampolla

Els nou detinguts aquest divendres a Barcelona i un a l'Ampolla (Tarragona) en protestes pel Consell de Ministres celebrat a la capital catalana han estat posats en llibertat aquest dissabte després d'haver passat a disposició judicial al matí, ha informat Alerta Solidària.













Un desè detingut a Barcelona ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors en tenir menys de 18 anys, ia tots els arrestats a Barcelona els atribueixen presumptes delictes de desordres, atemptat a l'autoritat o resistència.





Set dels detinguts a Barcelona van ser arrestats a la zona de Drassanes i l'avinguda Paral·lel per enfrontaments amb la policia; una altra a Via Laietana per desordres públics; una altra a la plaça Antonio López per atemptat a agents de l'autoritat, i una dècima a la plaça Urquinaona pel mateix motiu.









L'arrest de dos dels tres detinguts a l'Ampolla va quedar sense efecte aquest divendres, després que haguessin estat arrestats per desordres públics i danys, han detallat fonts de la Conselleria d'Interior.









En total, els Mossos van detenir durant les protestes contra la reunió del Consell de Ministres celebrada a Barcelona a 13 persones: tres a l'Ampolla (on es va tallar l'AP-7), i altres deu a la capital catalana.