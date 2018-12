Serrat atura una actuació perquè li demanen cantar en català

El mític cantautor Joan Manuel Serrat ha aturat el seu concert quan un assistent li ha demanat que canti en català.









En la seva gira, Mediterráneo da capo, el cantautor català va aturar el seu concert a Barcelona per contestar a un espectador: "des d'abans de vostè estic treballant per aquesta ciutat i per fer coses. És la primera vegada que aquest espectacle per tot el món es troba amb això. Li dic perquè es pugui sentir orgullós”.