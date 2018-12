Barcelona, premiada millor ciutat en promoció i captació d'inversió estrangera d'Europa

La revista fDi Magazine, del grup Financial Times, ha atorgat per segon any consecutiu un reconeixement internacional a l'Ajuntament de Barcelona com la ciutat que desplega millor estratègia de promoció i captació d'inversió a Europa, per davant d'Amsterdam, Paris, Berlin i Dublin i entre 146 ciutats i regions participants.





En un comunicat aquest diumenge, el consistori ha explicat que l'informe 'Ciutats i regions europees del futur 2018/19' (FDI s European Cities and Regions of the Future 2018 / 2019- FDI Strategy) cita textualment que "tot i els titulars de premsa amb disturbis després del referèndum d'independència i la fugida d'empreses, Barcelona és una ciutat que ha sabut readaptar ".





L'informe també assegura que la capital catalana "es troba totalment compromesa en la retenció i atracció de la inversió estrangera", de manera que li lliura aquest premi per segon any consecutiu.









A més, destaca els actius de Barcelona com la recent estratègia de rellançament de la marca, la política de transparència per transmetre confiança en el clima positiu per fer negocis, la indústria tecnològica i el teixit d'emprenedoria de la ciutat.





La revista reconeix com a eixos nous i estratègics de la promoció de ciutat que Barcelona impulsi els negocis que inclouen la diversitat de gènere en les seves polítiques de recursos humans i les condicions especials per a empreses que afavoreixen la contractació de persones joves sense feina i candidats de més de 45 anys.