Colau demana testimonis i proves documentals de l'execució de Sota, la gossa disparada per un urbà

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat "proves documentals i testimonis" que hagin presenciat el moment en què un agent de la Guàrdia Urbana va disparar dimarts a una gossa a Barcelona, després del que l'animal va morir.

























L'alcaldessa ha explicat que totes les imatges que han vist fins al moment són posteriors a l'episodi i ha assegurat que s'estan rastrejant les càmeres dels voltants a la recerca de més imatges.





"No serveix com a prova documental un testimoni que relata haver presenciat el que ha passat i que circula per les xarxes socials", ha sostingut Colau, que ha demanat a qui l'hagi presenciat in situ que es posin en contacte amb l'Ajuntament, a través d'un mail, o interposin una denúncia al jutjat.





Al consistori la incestigación la realitza la Udai (Unitat de Deotología i Afers Interns) de la Guàrdia Urbana, i han contactat "amb una veterinària independent per a la necròpsia" de la gossa.









Colau ha afegit: "Tenim la responsabilitat i ens comprometem a aclarir els fets. I a fer-ho amb total transparència. Per això us demanem la vostra ajuda", i ha desitjat que casos com aquest no es tornin a repetir.









A més, Colau ha insistit que el govern de Barcelona es pren "molt seriosament els drets dels animals" i s'oposen a la crueltat i el maltractament animal, després del que han recordat mesures que es van prendre a la ciutat com la prohibició de les curses de braus i les calesses amb cavalls.









També ha recordat que la ciutat compta amb un tros de platja per al gaudi dels gossos, i que és pionera a controlar la població de coloms amb zero captures, i amb mètodes més ètics i en col·laboració amb les entitats animalistes.