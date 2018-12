Hisenda intensifica la lluita contra el blanqueig de diner negre amb dècims de Loteria premiats

El Ministeri d'Hisenda vol acabar amb el tràfic de dècims de Loteria premiats que es fan servir per blanquejar diner negre.









L'impost del 20 per cent als premis de més de 2.500 euros busqui dissuadir els defraudadors, i aquest any el Ministeri que dirigeix María Jesús Montero intensifica els esforços per lluitar contra aquest tràfic de blanqueig de diner negre.





Aquest impost del 20 per cent que va entrar en vigor l'1 de gener no només tenia com a objectiu recaptar diners, sinó frenar el frau.





Segons fonts coneixedores, qui es proposava blanquejar capital havia de pagar una comissió a un intermediari i al propietari del bitllet premiat del voltant del 30 per cent.





A partir del 2013, amb la nova regulació de la quantia del premi, va caldre afegir un 20 per cent, el que ja sumava un 50 per cent, i així es dificultava que els defraudadors es plantegesin l'operació.