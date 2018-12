Que Vox no els amarguin els àpats familiars d'aquests dies

Després d'una setmana de sobresalts, en aquesta que entrem pot produir-se un temps d'impàs, un respir necessari, si uns quants es prenen un descans en aquestes festes nadalenques, que uns celebren més espiritualment, i uns altres en canvi aprofiten per donar-se uns afartaments que els ajudin a rescabalar-se dels disgustos viscuts durant aquest any que està a punt d'acabar. Les festes són alegria, això diuen, retrobament familiar, regals, nostàlgia i més feina per a les dones, que no se sol dir. Se celebri com se celebri, aquests dies són més necessaris que mai.









Les tradicionals dinars o sopars familiars solen comportar una sobretaula llarga, ocasió que s'aprofita per uns quants, quan porten ja unes quantes hores aixecant el colze, que els fa inhibir-se i dir a tots i cadascú el que pensa, que sense l'efecte l'alcohol mai en la seva vida seria capaç de fer-ho, per treure els draps bruts i tirar-se ofenses a la cara. Això també forma part de la litúrgia tradicional dels festejos nadalencs. Algú no ha viscut aquestes situacions? Solen ser la nota discordant que cada any es repeteix, com l'anunci del torró per Nadal. Formen part ja de la cançó de les nostres vides...





Segurament, aquest any, la política estarà molt present a les taules, com és habitual. Les discrepàncies, les ideologies diferents o contraposades i la manca de sentit comú o d'humor, fa que alguns membres de la família deixin de parlar-se. Això passa amb massa freqüència, quan la vehemència sepulta la tolerància i al dret a discrepar s'ha guardat al bagul dels besavis... Però segur que aquest any, un nou partit serà protagonista de les tertúlies familiars: Vox, el partit dels cinc minuts sorgit amb força aquest any.





Per què és Vox el partit dels cinc minuts? També podria ser el dels cunyats, perquè quan aquests s'ajunten i la política és el tema principal de conversa, és el més recorregut.





Sempre se sol dir "això ho arreglaria jo en cinc minuts". A Vox li passa el mateix, té un discurs que arriba als ciutadans que pensen que les coses s'arreglen en cinc minuts aplicant mà dura i llevant de cop molts dels avenços aconseguits: tornar al passat, però amb un "vernís" de modernitat que li dóna el pas del temps. Al final, quan es grata, es veu el que hi ha dins. No cal menysprear que el seu discurs ha calat entre votants de gairebé tots els partits polítics, agradi o no la realitat és aquesta. Els resultats de Vox a Andalusia són el principi del que ve, com està succeint a la resta d'Europa. De qui és la culpa? D'uns quants, principalment dels discursos populistes que calen en una part de la ciutadania, però que desperta a aquesta altra que pensa el contrari. Enmig d'aquests es troba la gran majoria que no són de cap d'aquestes dues opcions perilloses.





Com que els dies de festa són uns quants fins a acomiadar aquest intens 2018, tinguin paciència, tolerància, sentit de l'humor i que el vi i el cava no els portin a muntar la marimorena en aquestes dinars o sopars familiars. O com diu l'anunci "si beus no debatis que la trobada familiar pot terminar en baralla".