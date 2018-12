​Augmenta a 281 el nombre de víctimes mortals a causa del tsunami a Indonèsia

El nombre de morts a causa del tsunami que ha arrasat aquest diumenge les costes que envolten l'estret de Sunda, a Indonèsia, ha augmentat a 281, mentre que més de 1.000 han quedat ferides, segons ha informat aquest dilluns l'Agència de Mitigació de Desastres del país (BNPB).









Fins al moment s'havien comptabilitzat 222 víctimes mortals i 843 ferits com a conseqüència de les onades, originades després d'una erupció del volcà Krakatoa.





El portaveu de la BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, ha advertit que almenys 57 persones continuen desaparegudes, per la qual cosa s'espera que el nombre de víctimes mortals per les onades pugui augmentar durant les properes hores.





El tsunami, provocat gairebé amb tota seguretat per un gegantesc corriment de terra submarí després de l'erupció del volcà, ha afectat a diverses zones de l'estret de Sonda, que separa les illes de Java i Sumatra, i serveix d'enllaç entre el mar de Java i l'oceà Índic.





En aquesta zona hi ha nombroses àrees turístiques, com precisament una de les més afectades, la platja de Tanjung Lesung, a la localitat de Pandeglang, on almenys 250 treballadors de l'empresa estatal de serveis públics PLN gaudien d'un esdeveniment organitzat per la companyia juntament amb les seves famílies.





Almenys 92 persones han mort en aquesta platja, entre elles set assistents a l'esdeveniment, segons un portaveu de l'empresa, que xifra en 89 el nombre d'assistents no-localitzats. 35 morts més han estat confirmats a Lampung Sud. Encara no hi ha una estimació general pel que fa al nombre de desapareguts.





Les primeres informacions sobre els danys materials detallen almenys 430 habitatges gairebé destruïts, nou hotels "molt danyats" i desenes d'embarcacions afectades, d'acord amb el portaveu de l'Agència Nacional per a la Gestió de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho.





Les autoritats han advertit als residents i als turistes que es troben a les zones de costa al llarg de l'estret que es mantinguin lluny de les platges, perquè l'alerta per tsunami i el fort onatge es mantindrà activa fins al proper 25 de desembre.





Els equips de rescat continuen treballant sense descans entre els enderrocs per intentar trobar els desapareguts.





Més de 1.000 persones van quedar ferides quan el sisme submarí va colpejar les costes de les illes de Jaca i Sumatra a darrera hora de la nit de dissabte passat. Més de 3.000 residents d'aquesta zona costanera, molt turística, han hagut de ser evacuats.





El president d'Indonèsia, Joko Widodo, ha visitat aquest dilluns les zones afectades pel tsunami. "Després de sortir el matí d'aquest dilluns en helicòpter des de Bogor, a Java Occidental, he visitat Bantén per veure amb els meus propis ulls els estralls després del tsunami de dissabte passat a l'estret de Sonda. Demano a tot el país que resem perquè Ell ens proporcioni la salvació, la paciència i la fortalesa. Amén", ha assegurat el mandatari en el seu compte de Twitter.