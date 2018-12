L'independentisme perdria la majoria absoluta, segons una enquesta

El desafiament del president de la Generalitat, Quim Torra, a l'Estat, així com les tensions internes del Govern i les protestes dels funcionaris a Catalunya passen factura al bloc independentista, segons posa de manifest l'enquesta de NC Report que avui publica 'La Razón '.









Ho fa fins al punt que PDeCAT, ERC i la CUP perdrien la majoria absoluta de què gaudeixen en l'actualitat a la cambra autonòmica, en el cas que se celebressin avui eleccions.





El desastre de l'PDeCAT que perdria, des dels comicis de 2017, més d'un terç dels seus votants, llastraria les opcions de reeditar un Executiu com l'actual. ERC, en canvi, millora la seva resultats i seria el grup amb més escons al Parlament. Ciutadans tornaria a ser la força amb més vots i milloraria la seva representació parlamentària, com també ho farien tant el PSC com el PP.





L'enquesta dibuixa un escenari marcat pel creixement de l'abstenció -en més de 4,5 punts- i per les dificultats per articular una majoria parlamentària que pogués sostenir al futur govern.





De fet, cap dels tres blocs amb possibilitats de sumar les seves forces arribaria al llindar dels 68 escons, que suposen la meitat més un dels diputats: els grups independentistes aconseguirien 66 seients a la cambra autonòmica -quatre menys que en 2017-; els constitucionalistes -Cs, PSC i PP- es quedarien en 61 diputats malgrat tenir quatre més que en les últimes eleccions; mentre que un eventual tripartit d'esquerres, integrat per ERC, PSC i dels Comuns -la marca de Podem a Catalunya- sumaria 65.





PDeCAT aconseguiria, segons aquest sondeig, 23 diputats i 612.000 vots, o el que és el mateix, 11 escons i 336.000 suports menys.





Els dos grans partits a nivell nacional millorarien els seus resultats, encara que de forma tímida. El PSC -que ha virat en aquests dotze mesos de donar suport a la aplicació de l'article 155 al costat de PP i Cs a recolzar la política de distensió abanderada pel president del Govern, Pedro Sánchez sumaria ara 19 diputats, dos més que el 2017. El PP, per la seva banda, obtindria menys vots que en les últimes autonòmiques encara pujaria un diputat, fins assolir cinc.