Aumenta a 373 o número de vítimas mortais a causa do tsunami en Indonesia

373 vítimas mortais ao 24 de decembro





Máis de 700 edificacións destruídas









O número de mortos por mor dun tsunami provocado por un esvaramento masivo de terra baixo a auga no volcán indonesio Anak Krakatoa elévase á o menos 373 persoas. 128 seguen desaparecidas e 1.459 resultaron feridas, segundo a Axencia Nacional de Xestión de Desastres do país.





O último número de mortos foi de 281 e máis de mil feridos, pero as autoridades indonesias xa advertiran que "o número de vítimas seguirá aumentando".





O tsunami tivo lugar o sábado pola noite no estreito de Sunda, entre as illas de Xava e Sumatra. Os científicos cren que foi causado polo esvaramento submarino causado pola erupción volcánica.





"Isto causou un esvaramento de terra baixo a auga e eventualmente causou o tsunami", dixo Dwikorita Karnawati, directora da axencia meteorolóxica.





A axuda chegou a Pandeglang, a zona máis afectada da costa oeste de Xava, e centos de soldados e voluntarios recolleron entre cheas de cascallos en busca de cadáveres ao longo dun tramo de praia de 100 km (60 millas).





O vasto arquipélago, que se asenta no "Cinto de lume" do Pacífico, sufriu o peor número de mortes anuais por desastres en máis dunha década. Os terremotos arrasaron partes da illa turística de Lombok en xullo e agosto, e un dobre terremoto e tsunami causou a morte de máis de 2.000 persoas na illa de Sulawesi en setembro.





O tsunami do sábado chegou case sen previo aviso e destruíu máis de 700 edificios, desde pequenas tendas e casas ata vilas e hoteis.





O Anak Krakatoa entrou en erupción horas antes de tsunami





O portavoz da axencia de mitigación de desastres, Sutopo Purwo Nugroho, dixo que Indonesia non ten un sistema de alerta para volcáns e esvaramentos submarinos.





O Presidente Joko Widodo visitou a zona o luns e dixo que se necesitaba un sistema de alerta.





"Dei instrucións á Axencia de Meteoroloxía, Climatoloxía e Geofísica para que compre un dispositivo de detección ou un sistema que proporcione unha alerta temperá para que os residentes poidan ser salvados", dixo aos reporteiros.





Varios científicos dixeron que a causa máis probable do tsunami foi o colapso de parte do volcán Anak Krakatoa.









CAMIÑOS ATRANCADOS





As familias seguiron saíndo da zona por temor a que se producisen novos tsunamis, xa que as estradas estaban bloqueadas polos cascallos.





Gran Bretaña, Australia e Canadá aconsellaron aos nacionais que vixiasen de preto a situación e a embaixada dos Estados Unidos dixo que estaba disposta a prestar asistencia en caso necesario.





O momento en que se produciu o tsunami durante a tempada do Nadal evocou os recordos do tsunami do Océano Índico provocado por un terremoto o 26 de decembro de 2004, que causou a morte de 226.000 persoas en 14 países, entre eles máis de 120.000 en Indonesia.





As testemuñas lembraron como unha lixeira brisa foi seguida por unha enorme onda que estrelou barcos pesqueiros de madeira amarrados fronte á costa.









Os vehículos abolados foron desviados por unha onda que transportaba anacos de metal, árbores derrubadas e tellas, vigas de madeira e artigos domésticos esparexidos polas estradas. Algúns autos terminaron en campos de arroz.





Nurjana, de 20 anos, correu durante media hora ás montañas despois de que o tsunami azoutase. O seu posto na praia, onde vendía bocadillos aos turistas, foi arrasado pola auga.





"Abrín a porta de inmediato e salveime. Saltei o muro", díxolle a Reuters. "Todo está destruído."





Estaba a utilizarse equipo pesado para axudar nos esforzos de rescate. Os médicos foron enviados cos militares, mentres que grupos de policías e soldados chegaron a zonas remotas.