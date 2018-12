El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha anunciat que presentarà la seva candidatura a les primàries de BComú per a les eleccions europees del 26 de maig.





En un text a Facebook, Pisarello ha explicat que ha pres aquesta decisió "després de moltes converses amb Ada (Colau), amb companys del grup municipal, amb alcaldies amigues com les d'Amsterdam o Nàpols".





"Es tracta d'una aposta col·lectiva, innovadora i necessària. Davant del discurs de la por i del replegament xenòfob", ha sostingut el regidor, que ha afegit que el municipalisme té l'obligació de generar alternatives des de la proximitat.





En aquest sentit, BComú s'integra a la candidatura Unides Podem Canviar Europa que proposa portar una agenda municipalista a Europa i portar "l'experiència de les ciutats del canvi per teixir des d'allà xarxes de solidaritat i esperança", ha matisat Pisarello.





El procés d'elecció de la candidatura finalitzarà el 24 de gener, amb la proclamació definitiva, i les votacions a candidatures individuals es produiran en urna el 19 i 20 de gener, prèviament, la formació publicarà les candidatures provisionals el 15 de gener.





BComú portarà a Europa una bateria de 20 propostes per "municipalitzar i transformar" la Unió Europea, i que inclouran mesures per lluitar contra l'especulació i els grans oligopolis, la feminització de la política i el desenvolupament de mecanismes per lluitar contra el canvi climàtic.