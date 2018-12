El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confirmat que representants del Govern es tornaran a reunir al gener amb representants del Govern central, tal com van parlar dijous passat, tot i que ha afegit que no hi seran presents els presidents.





En una entrevista a Catalunya Ràdio, Aragonès ha detallat que es tracta d'una "segona sala de treball", tot i que no ha esmentat qui acudirien, ni ha concretat la data de la nova trobada.





"El Govern sempre intenta que no hi hagi un tracte singular a Catalunya, però saben que té una situació singular", ha afirmat el també conseller d'Economia en ser preguntat pel format de la nova trobada.





COMISSIÓ DE MEDIACIÓ





Aragonès també ha destacat que en la reunió de dijous passat a Barcelona entre els dos executius van proposar la creació d'una comissió de "personalitats independents" perquè intervinguessin en la negociació, després del que ha revelat que el Govern va prendre nota, però no va confirmar ni es oposar a aquesta iniciativa.





Ha descartat entrar en noms, ja que l'ha considerat "molt prematur", i ha defensat que aquesta comissió estaria per sobre de la dinàmica intergovernamental del dia a dia i que el procés hauria de comptar amb diàleg, negociació i votació.