Moody's aplaudeix el pla de desinversions d'El Corte Inglés

El pla per a la desinversió d'actius immobiliaris no estratègics per reduir deute, anunciat per Grup El Corte Inglés la setmana passada i l'import estimat oscil·la entre 1.500 i 2.000 milions d'euros, resulta "positiu" per a la solvència de la companyia, segons ha indicat l'agència de qualificació Moody 's, que ha confirmat el ràting 'Ba1' amb perspectiva 'estable' del deute de la companyia espanyola.





"L'empresa va anunciar el 21 de desembre la seva intenció de desinvertir en al voltant de 130 actius immobiliaris no estratègics, incloent terrenys, oficines, plataformes logístiques i establiments comercials per un valor estimat d'entre 1.500 i 2.000 milions d'euros", recorda l'agència, assenyalant que la firma espanyola pretén destinar els fons captats a seguir reduint el seu deute. "Ho veiem positiu per al crèdit", afirma Moody 's.





No obstant això, la qualificadora de riscos apunta que l'efecte sobre les mètriques creditícies de l'empresa dependrà en gran mesura de si aquesta arriba a acords de venda i posterior arrendament ('surt & leasebak'), així com de les condicions i termes dels mateixos.





D'altra banda, Moody 's ha assenyalat que no hi ha canvis en la qualificació del deute d'El Corte Inglés (ECI), situat a 'Ba1'amb perspectiva 'estable', després que la societat hagi completat amb èxit una col·locació privada de 90 milions d'euros en deute sènior, els fons seran emprats en reduir l'endeutament de l'empresa, de manera que l'efecte de l'emissió serà "neutral".





La qualificadora de riscos ha indicat que l'actual nota de solvència d'El Corte Inglés es veu recolzat per la posició de lideratge que ocupa en la majoria de mercats en què opera la signatura, així com pel coneixement i l'elevat interès de tercers en operar en centres de ECI, a més del suport de les condicions macroeconòmiques d'Espanya i les bones perspectives de despalanquejament i el ferm compromís del nou equip gestor d'adoptar una política financera més conservadora que en el passat.





Així mateix, Moody 's ha afegit que la seva qualificació també reflecteix l'alta concentració geogràfica de ECI en el seu mercat domèstic, la naturalesa cíclica i estacional del seu model de negoci, així com els menors marges de rendibilitat que altres competidors i els riscos i desafiaments relacionats amb les creixents taxes de penetració en línia i la competència per part d'especialistes purs a 'e-commerce'.





DESINVERSIONS





Divendres passat, Grup Corte Inglés va anunciar que analitzarà les possibilitats de desinversió de

actius immobiliaris no estratègics, el valor estimat se situa entre 1.500 i 2.000 milions d'euros, amb l'objectiu de reduir el deute.





Per a això, el grup de distribució encarregarà un estudi a la divisió de Real Estate de PricewaterhouseCoopers (PwC) per tal de determinar les millors opcions per a cada un dels actius no estratègics i posteriorment decidir quins es posaran a la venda a partir de 2019 .





En conjunt, segons ha explicat la companyia, s'analitzaran uns 130 actius que en l'actualitat tenen diferents usos; es tracta principalment de terrenys, oficines, superfícies comercials i plataformes logístiques.





El total d'actius del perímetre subjecte a anàlisi de desinversió suma més de dos milions de metres quadrats repartits per tot el territori nacional, amb un valor estimat que se situa en una forquilla d'entre 1.500 i 2.000 milions d'euros.





El grup ha assenyalat que la suma total obtingut amb les operacions de desinversió es destinarà a reduir el deute, el que permetrà optimitzar la seva estructura financera. Durant els sis primers mesos de l'exercici fiscal 2018, entre l'1 de març i el 31 d'agost, el deute financer net del grup ha baixat en 347 milions, situant-se en 3.652.000 al final del període.





Precisament aquesta setmana s'ha conegut que El Corte Inglés ha venut dos dels centres que té en sengles centres comercials de Madrid, en concret, els situats a La Vaguada i Parquesur (Leganés), a la multinacional immobiliària Unibail-Rodamco per uns 160 milions d'euros.





La companyia seguirà ocupant aquests centres en règim de lloguer, després de signar un contracte d'arrendament a llarg termini.





En Parquesur, Unibail-Rodamco serà el propietari d'El Corte Inglés a una botiga de 20.000 metres quadrats, i a La Vaguada d'una altra de 20.200 metres quadrats.