Així passen el Nadal els cracks del futbol

Nadal és una època plena de retrobaments amb família, amics i coneguts per passar uns dies de recolliment en la tranquil·litat de la llar. També els futbolistes aprofiten aquestes dates per fer una aturada en la seva rutina d'entrenaments i partits i passar un temps al costat dels seus éssers estimats.





Lionel Messi ha optat per desplaçar-se fins Argentina en el seu jet privat per passar aquestes festivitats amb la família. Messi romandrà al país austral fins a l'1 de gener, quan viatjarà de tornada fins a la capital catalana per reintegrar-se amb l'equip. La primera data de joc per al crac argentí és el dia de Reis, quan el FC Barcelona haurà de defensar el seu lloc com a líder contra el Getafe.





D'altres, com James Rodríguez, han decidit mostrar la seva faceta més compromesa visitant a nens hospitalitzats a Colòmbia disfressat de Pare Noel. També MBappé s'ha deixat caure per un hospital on estan alguns dels nens de la Fundació Paris Saint-Germain.









Aquests dos futbolistes s'avancen així a les típiques accions solidàries que clubs com el Barça, el Reial Madrid o L'Espanyol realitzen de forma conjunta per aquestes dates per donar una sorpresa als més petits que passen aquest Nadal ingressats.





NEYMAR, DE PLATJA EN PLATJA, I EL RETRAT DE CRISTIANO





El jugador carioca porta a coll la seva fama d'amant de la disbauxa, i fins i tot en aquestes dates, el seu Instagram no deixa cap dubte: Neymar s'ho està passant d'allò més bé a les platges brasileres en companyia dels seus col·legues.





Més casolà s'ha mostrat Cristiano Ronaldo, que ha decidit posar al costat del seu fill per la nit de Nadal per felicitar el Nadal. No obstant això, el que crida l'atenció de la instantània del jugador de Juventus de Torí és el "capgros" que apareix al costat de pare i fill a la paret: ni més ni menys que un quadre a mida més que natural del futbolista de Madeira.