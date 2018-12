Nou milions de pensionistes rebran una extra de 30 euros per la pujada dels preus

La promesa del Govern de pujar les pensions en funció de la pujada de preus de l'últim any, va resular molt grata per a prop de nou milions de pensionistes que al poc de començar 2019 rebran una paga extra de trenta euros en els seus comptes.









L'Executiu de Sánchez s'havia compromès a dur a terme aquesta mesura si l'Índex de Preus de Consum (IPC) superava el 1,6% respecte al desembre de 2017 i així ha estat, de manera que ara està treballant per dur a terme la seva promesa.





En total, el Govern haurà de desemborsar un total de 130 milions per ser conseqüent amb les seves promeses i, tot i que estudia proratear aquesta paga extra en diferents pagues, la seva intenció, per poc que pugui, és realitzar el pagament de manera immediata.





Però per a això haurà de comptar amb l'aprovat de la resta de grups parlamentaris que, sembla, no bloquegessin la proposta, especialment després de les mobilitzacions que s'han dut a terme durant els últims pensionistes per tot Espanya.





Aquest no serà l'únic benefici que rebran els pensionistes aquest 2019. L'Executiu de Pedro Sánchez ja ha aprovat un increment de les pensions en un 1,6%, l'estimat de l'IPC, així com d'un 3% a les pensions mínimes i no contributives.