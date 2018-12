El president del Atlético pot quedar impune gràcies a la llei de Català

No hi ha mal que per bé no vingui, ni llei que no convingui. Almenys això ha hagut de pensar el president de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, implicat en el 'cas de l'àtic' amb l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González i la seva dona, Lourdes Cavero.





I és que la Fiscalia Anticorrupció de Màlaga s'ha oblidat de reclamar la segona pròrroga del cas i això, segons la llei de l'exministre de Justícia, Rafael Catalá -ara empleat de la fundació de l'Atlético de Madrid-, impulsada el 2015, ha de portar al tancament del cas "per haver transcorregut i finalitzat el termini de la segona pròrroga acordada".









Així ho ha demanat llavors la defensa del president del club madrileny per poder quedar fora de la causa ja que la segona pròrroga va expirar el 27 de d'octubre d'aquest 2018. Perquè, malgrat que el cas es va iniciar el 2012, la llei de Català preveu que es pugui aplicar a casos ja oberts, com el de l'àtic.





L'amistat amb Cerezo i Catalá fa malpensar des que es filtrés que el mateix ministre de Justícia li desitgés al president de l'Atlético que "s'acabaran els embolics", referint-se a aquest cas i un cop ja aprovada la llei i demanada la primera pròrroga del cas .





Les bona relacions no acaben aquí ja que segons unes escoltes de la Guàrdia Civil, Cerezo li va dir en el seu dia a Ignacio González parlant del cas que "Rafa", com es dirigia al llavors ministre, "m'ho està mirant".