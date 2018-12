'Aquaman' lidera la taquilla a Espanya

'Aquaman', el primer film en solitari del superheroi aquàtic de DC Comics interpretat per Jason Momoa, també encapçala la taquilla espanyola en la seva estrena aquest cap de setmana, amb 2,5 milions d'euros, segons recull Comscore Movies Spain.









D'aquesta manera, les xifres espanyoles serveixen per fer pujar encara més aquest particular superheroi a la taquilla mundial, on també mana des de la seva estrena en diversos països fa setmanes. En total, ja són 482 milions de dòlars (423 milions d'euros) recaptats, segons l'estimació de ComScore.





Aquaman està protagonitzada per Jason Momoa en el paper d'Arthur Curry, l'heroi meitat humà i meitat atlant, que ja es va presentar en societat en Lliga de la Justícia i que en aquesta ocasió emprendrà un viatge en què haurà d'enfrontar als seus orígens i descobrir si és digne de complir el seu destí: ser el rei dels mars.





Una altra estrena, 'El retorn de Mary Poppins', la seqüela d'un dels clàssics de Disney, ha aconseguit 1,4 milions d'euros a Espanya. La cinta d'animació 'Ralph trenca Internet' ocupa la tercera posició, amb 0,8 milions d'euros.





Per la seva banda, una altra de superhéreos, 'Spiderman: Un nou univers', ha arribat també els 0,8 milions d'euros, mentre que tanca aquest 'rànquing' a Espanya la cinta inspirada en la vida del cantant de Queen, Freddie Mercury, 'Bohemian Rhapsody', amb 0,5 milions d'euros.