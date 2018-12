El Ministeri de Foment calcula una primera 'factura' per les autopistes rescatades de més de 2.000 milions

El Ministeri de Foment ha fet un primer càlcul de la 'factura' que l'Estat ha de pagar per les nou autopistes rescatades que supera els 2.000 milions d'euros, segons fonts del sector.





Aquest import és major al de 1.800 milions estimat tant per l'anterior Govern com per l'actual, que ja s'ha inclòs en el dèficit públic.









El Departament que dirigeix José Luis Ábalos compta amb termini per determinar aquest import fins a mitjans de gener, quan, tal com estableix la llei, es compleixen sis mesos de la resolució dels contractes amb les exconcessionàries de les autopistes.





L'import que Foment ha de calcular i pagar és el corresponent a l'anomenada Responsabilitat Patrimonial de l'Administració (RPA), la quantitat que per llei ha d'abonar a aquestes concessionàries per la inversió que van realitzar en la construcció de les vies i que no els va donar temps a amortitzar durant el temps en què les van explotar.





L'anterior Executiu va estimar inicialment en 2.000 milions d'euros aquest import, que posteriorment va rebaixar a 1.800 milions, un càlcul que l'actual Govern ha assumit, segons, en tots els casos, han anat indicant en els plans d'estabilitat que s'envien a Brussel·les.





No obstant això, el sector concessional i els fons que s'han quedat amb el deute de les autopistes eleven aquesta 'factura' fins als 5.000 milions.





En l'actualitat, i davant la proximitat del termini legal per a determinar-la, el Ministeri ha plantejat un primer càlcul als administradors concursals de les nou autopistes, una xifra que se situa entre 2.000 i 3.000 milions d'euros.