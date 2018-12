Moncloa rebutja el document que Torra va lliurar a Sánchez perquè no té "cap validesa"

El Govern de Pedro Sánchez no dóna validesa política alguna a la proposta amb 21 punts per a la negociació que el president de la Generalitat, Quim Torra, va traslladar al cap de l'Executiu espanyol en la seva reunió a Barcelona el passat 20 de desembre.





Per a l'executiu de Sánchez, aquest document "políticament no té cap validesa" perquè no va ser pactat amb el Govern. Per tant, no es tracta d'una proposta sobre la qual poder construir alguna cosa, com sí ho és en canvi el comunicat conjunt difós al final de l'entrevista entre els dos presidents.





En aquest comunicat, l'Executiu espanyol i el Govern català reconeixen que hi ha "un conflicte sobre el futur de Catalunya" i aposten per vehicular, a través d'un diàleg efectiu, una "proposta política" que conciti un ampli suport dins de la societat catalana i que se situï "en el marc de la seguretat jurídica".









Després de l'entrevista entre Sánchez i Torra a Barcelona, van ser la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, i la consellera catalana de Presidència, Elsa Artadi, les encarregades de donar compte de l'entrevista en sengles compareixences davant els mitjans de comunicació.





MONCLOA REBUTJA ACUSACIONS DE HAVER-HO AMAGAT





Cap d'elles va parlar de la proposta de 21 punts de Torra, que va revelar la seva existència el dia de Nadal, encara que només es va referir a tres d'aquests punts: la proposta d'una mediació internacional entre Espanya i Catalunya al voltant del dret d'autodeterminació, la "desfranquización" d'Espanya i l'aïllament del feixisme i de la ultradreta i "la regeneració democràtica i l'ètica política".





Des Moncloa rebutgen les acusacions relacionades amb una suposada voluntat del Govern espanyol d'ocultar l'existència del document lliurat per Torra. En una jornada en què tot estava mesurat al mil·límetre, el Govern entén que no cabia parlar d'una proposta que no havia estat prèviament pactada, argumenten les fonts consultades, que no han volgut tan sols valorar un a un els 21 punts de Torra.





Es tracta d'una proposta que només representa Torra, aquest és a qui competeix donar explicacions sobre el mateix. El Govern, van indicar en un primer moment fonts de Moncloa, respondrà "al seu moment" al document del president.





I avui per avui aquesta resposta és que l'única proposta, l'únic lloc comú que permet construir alguna cosa a Catalunya és el comunicat conjunt difós al final de l'entrevista entre el cap de l'Executiu i el president.