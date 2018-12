Kevin Spacey reapareix amb un sorprenent vídeo nadalenc

Després de les múltiples denúncies d'abusos sexuals interposades en contra des de més d'un any, Kevin Spacey ha trencat el seu silenci. La nit de Nadal, l'actor va llançar una felicitació nadalenca com Frank Underwood, personatge al que va donar vida a les cinc primeres temporades de House of Cards, defensant-se de les acusacions. El missatge arriba poc després que s'obri el procés judicial d'un dels seus presumptes assalts sexuals.

MÉS INFORMACIÓ Investiguen Kevin Spacey per una altra acusació d'agressió sexual





Les creixents denúncies per abús van ser el motiu pel qual Netflix va acomiadar a l'intèrpret de la ficció quan la sisena i última temporada acabava d'iniciar el seu rodatge. El primer a acusar Spacey d'aquests abusos va ser l'actor Anthony Rapp, que va denunciar a Spacey per assetjar quan tenia 14 anys.





"Es el que vols: Em vols de tornada", afirma l'actor d'American Beauty. "Per descomptat, alguns s'han cregut tot i han estat contenint l'alè esperant a escoltar-me confessar. Però, no creuràs tot el que s'ha dit sense tenir proves? Oi?".