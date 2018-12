L'exfutbolista del Barcelona i de la Selecció Espanyola Xavi Hernández va enviar aquest dimarts "molts ànims i molta força" per als polítics independentistes presos durant l'emissió d'un programa de ràdio especial anomenat 'Nadal a la presó' (Nadal a la presó).





"No defalliu. Imagino que són moments molt durs per a tots vosaltres lluny de casa i de la família. És per això que vull agrair-vos tot el coratge i enteresa que esteu mostrant", és part del missatge que el jugador va enviar aquest 25 de desembre.





Al programa de ràdio, en què es felicitava el Nadal als presos, van participar també familiars i amics dels presos independentistes i unes 70 personalitats del món de la cultura, la ciència, la comunicació, la religió i l'esport.





"És el millor regal de Nadal que podeu fer a la societat catalana. Us desitjo molt bones festes i que l'any nou us porti justícia i llibertat. Una forta abraçada a tots", continua el missatge de l'actual jugador de l'Al-Sadd SC.





El programa va començar amb les felicitacions de Nadal de periodistes i presentadors de ràdio com Jordi Basté, Mònica Terribas, Carles Francino, Albert Om, Josep Cuní i Neus Bonet, i els familiars i amics van explicar com solen celebrar les festes a casa seva.





L'especial es va emetre a les 13.45 hores ia les 21.00 hores d'aquest dimarts per emissores pròximes a les presons: Ràdio Sant Joan i Ràdio Santpedor, al costat de Lledoners; Hit103, de Valls (Tarragona), que arriba al centre de Mas d'Enric, i Ràdio Vilafant que cobreix el centre de Puig de les Basses (Girona).