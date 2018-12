El Govern central incompleix la seva promesa: la quota d'autònoms pujarà al gener

La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, ha afirmat aquest dimecres que el Govern sancionarà les empreses amb un mínim de 3.126 euros i un màxim de 10.000 euros de multa per cada treballador que estigui mal enquadrat en el règim especial de treballadors Autònoms (RETA) i estar en el Règim General o pel transvasament de treballadors del Règim General al REPTA.





Així ho ha assenyalat la titular del Ministeri després de la signatura de l'acord amb les organitzacions d'autònoms pel qual la quota mínima de cotització a la Seguretat Social d'aquest col·lectiu pujarà gairebé 6 euros al mes l'any que ve.





"Congratular-nos que és el primer pas i volem que es converteixi en legislació", ha apuntat, després d'afirmar que al Reial decret llei, que s'aprovarà divendres en Consell de Ministres, s'inclourà una modificació de l'article 22 de la Llei de infraccions i sancions en l'ordre social perquè es consideri "falta greu" si la Seguretat Social detecta que una persona fent la mateixa activitat passa de sobte del Règim General al REPTA.





"És un bon acord perquè els autònoms tindran més protecció social i contribuiran al sistema de manera més equilibrada", ha ressaltat la ministra. A més, ha recordat que de no haver arribat a aquest acord, l'impacte de l'increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 900 euros hauria estat "molt important" a la base mínima dels autònoms.





No obstant, ha recordat que hi ha un compromís, "que no passarà l'any que ve", per equiparar la cotització dels autònoms als seus ingressos reals, tot i que ha apuntat que "encara no es pot dir en quina data es va a posar en marxa ". "Estem treballant perquè sigui una realitat i el compromís és que estigui per l'1 de gener de l'any que ve", ha afegit.





Per Valerio, creu que aquest sistema de vinculació de la cotització als ingressos reals "no serà negatiu". A més, ha apuntat que espera que ningú estigui temptat a partir d'aquest moment a fer "enginyeria fiscal per declarar menys ingressos i cotitzar menys", perquè "la infracotització comporta infraprestación".





Per la seva banda, des de les organitzacions d'autònoms han valorat aquest "gran acord", tot i que han recordat que encara hi ha matèries en què treballar, i han afirmat que "estaran vigilants" perquè es compleixi l'objectiu que es té amb aquest col·lectiu.





Magdalena Valerio i els representants de les organitzacions d'autònoms (ATA, UPTA, UATAE i CEAT) han signat aquest dimecres l'acord assolit el passat 22 de novembre. En la signatura han estat presents la secretària d'Estat d'Ocupació, Yolanda Valdeolivas, i els presidents d'ATA, Lorenzo Amor; UPTA, Eduardo Abad; UATAE, María José Landaburu, i CEAT, Pedro Barato.





Gràcies a aquest acord, la base mínima de cotització dels treballadors autònoms pujarà un 1,25% a partir l'1 de gener de 2019, fins als 944,35 euros al mes, i el tipus de cotització serà del 30%, amb la qual que els autònoms persones físiques hauran de pagar 5,36 euros més al mes (64 euros més a l'any) del que paguen actualment, tot i que a canvi rebran una major protecció.





En total, el 2019 els autònoms persones físiques pagaran al mes 283,3 euros mensuals de quota si cotitzen per la base mínima. En el cas dels autònoms societaris, la base mínima pujarà l'any que fins als 1.214,08 euros mensuals. Pagaran 364,22 euros al mes, fet que suposa 6,89 euros mensuals més (gairebé 83 euros més a l'any) que en 2018.





Per acomodar la pujada de tipus i bases, es va pactar incrementar el tipus de cotització de manera esglaonada, de la següent manera: el 2019 serà del 30%, el 2020 s'elevarà el 30,3% i el 2021

escalarà al 30,6%. En 2022 el tipus serà el fixat de manera definitiva.





Aquest model de cotitzacions cobrirà als autònoms per contingències comunes i professionals, per cessament d'activitat i per formació professional, generalitzant aquestes cobertures, algunes de les quals abans només eren voluntàries.





MILLORES EN LES PRESTACIONS





La pujada de cotització pactada per 2019 comporta millores en la protecció dels autònoms, ja que es millora l'accés a la prestació per cessament d'activitat (atur), flexibilitzant els requisits actuals i ampliant la durada de la prestació.





Així mateix, en virtut de l'acord assolit, els autònoms tindran dret a cobrar la prestació per accident de treball o malaltia professional des del primer dia de baixa, i tots els treballadors per compte propi podran accedir a la formació contínua i al reciclatge professional.





A més, els autònoms no pagaran la quota de Seguretat Social a partir del segon mes de baixa per malaltia o incapacitat temporal fins al moment de l'alta i les dones autònomes, dins dels 24 mesos posteriors a la prestació de baixa per maternitat, gaudiran d'una tarifa plana de 60 euros al mes durant 12 mesos sense necessitat de cessar prèviament en la seva activitat.





Pel que fa a la tarifa plana actual de 50 euros al mes, aquesta pujarà fins als 60 euros al mes, mantenint-se després dels 12 primers mesos les bonificacions posteriors actuals de la tarifa plana. Els beneficiaris de la mateixa tindran accés als mateixos drets i prestacions.





També es contempla en el text que quan es compleixi la condició de treballador autònom econòmicament dependent (TRADE) sigui obligatori comunicar-ho a la Tresoreria General de la Seguretat Social.