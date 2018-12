Montero creu "convenient" igualar els impostos de successions i donacions de les comunitats autònomes

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha declarat que seria "convenient" una harmonització de l'Impost de Successions i Donacions per evitar "desajustos" entre les comunitats autònomes.





Montero ha apuntat que el Govern atendrà les peticions dels experts que valoren positivament l'harmonització d'aquest impost una vegada que el sistema de finançament autonòmic quedi reformat.





En declaracions a la premsa després de recollir un premi del Cermi atorgat al Ministeri d'Hisenda, la ministra ha explicat que aquesta mesura evitaria que les regions que compten amb més recursos, ja sigui per recollir territorialment les seus centrals de grans empreses o per posseir una millor finançament per càpita, "arrosseguin" a altres comunitats amb menys recursos i els privin d'un augment de la despesa social en qüestions "fonamentals" com la sanitat, l'educació o la dependència.