Villarejo va espiar polítics independentistes

L'excomissari José Manuel Villarejo tenia a casa documentació relativa a polítics independentistes catalans, entre ells l'expresident de la Generalitat Artur Mas, i sobre el referèndum d'independència de Catalunya l'1 d'octubre de 2017.









Així ho han descobert agents d'Afers Interns de la Policia Nacional a l'habitatge de Villarejo, el que demostra que va espiar diversos independentistes.





El primer dels documents interceptats per la policia en l'habitatge de Villarejo de Boadilla de la Muntanya (Madrid) és un informe elaborat el 26 d'octubre de 2017 sobre el referèndum d'independència de Catalunya l'1 d'octubre, informa Vozpópuli. Pocs dies després, el 3 de novembre del mateix any, Villarejo va ser arrestat per la policia.





El segon informe que vincula Villarejo amb l'anomenada 'policia patriòtica' o les 'clavegueres de l'Estat' és "relatiu a diverses persones, entre elles Artur Mas Gavarró".





A Villarejo, que assegurava actuar com a agent encobert, se'l vincula des de fa anys amb l'anomenada 'policia patriòtica'. A ell se li atribueix l'inici d'una part de la investigació del 'cas Pujol'.