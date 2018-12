Cau una banda que robava motos i cotxes a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en el robatori de cotxes i motos que actuava a l'àrea metropolitana de Barcelona, i del qual n'han detingut quatre membres, ha informat la policia aquest dijous en un comunicat.





Els quatre detinguts són homes d'entre 26 i 39 anys, dos d'ells espanyols, un hondureny i un polonès, i estan relacionats amb els delictes de robatori o furt d'ús de vehicle, furts, receptació, pertinença a grup criminal i falsificació documental.





La investigació va començar a partir de la denúncia d'un veí del districte de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona, al qual li havien robat la seva motocicleta.





Els agents van identificar quatre persones, integrants d'un grup criminal dedicat al robatori de vehicles establert a la localitat de Begues (Barcelona) que liderava un home de 38 anys de nacionalitat espanyola i veí del municipi, amb antecedents per delictes similars.









Havia creat el grup feia com a mínim un any i la banda estava formada per la seva parella sentimental i dos homes més: un de 26 anys i veí de Begues, i un altre de 38 i veí de l'Hospitalet de Llobregat, amb qui robava els vehicles , els portava al desballestament i posteriorment els distribuïa.





La investigació va comportar tres entrades i registres a Begues on es va constatar que la casa del principal investigat era el centre d'operacions: van trobar multitud de documents de vehicles i una màquina que els permetia obtenir matrícules amb aspecte legal.





L'ús d'aquesta màquina es limita a operadors amb requisits que els investigats no complien, i que els agents analitzen per determinar la seva procedència.





També es va registrar una casa de mil metres quadrats on la policia va descobrir el lloc on es realitzaven els desballestaments de vehicles i on van trobar 26 vehicles sostrets.





Les peces dels vehicles sostrets dels que encara es podia treure algun benefici eren traslladades a una nau de la mateixa localitat de Begues, on es va efectuar la tercera entrada i es van intervenir peces de fins a 18 vehicles sostrets.





24 MOTOS I 33 COTXES





La investigació va permetre recuperar 24 motocicletes i 33 cotxes sostrets en els últims sis mesos, i es relaciona el grup amb 12 robatoris més de motocicletes que s'haurien investigat prèviament a la desarticulació del grup.