Perillen els matalassos vitals a Espanya?

L'economia espanyola s'ha basat en l'últim decenni en la coneguda "dieta mediterrània", (els ingredients principals eren el "boom" urbanístic, l'exportació, el turisme i el consum intern), fórmula que creava excel·lents plats minimalistes, d'aparença altament suggestiva i preu desorbitat però buits de contingut culinari i amb data de caducitat impresa (2008), a causa de l'esclat de la bombolla immobiliària i l'enfonsament del castell de cartes de l'economia espanyola, però des del 2015 l'economia espanyola ofereix signes d'un canvi de tendència (l'anomenat miracle Rajoy), alba econòmic pintat amb els traços rosats de les vigílies electorals però tenyit dels següents clarobscurs:





La Gran Banca, paràsit hematòfag





La gran banca espanyola (veritable mini-estat dins de l'Estat), s'hauria transmutat en paràsit hematòfag (xinxa domèstic), organismes chupòpters que no viuen permanentment sobre el seu hoste o víctima sinó que només s'acosten a ell per alimentar-se i després succionar fins la última gota de sang els abandonen exangües i desnonats (segons el FROB, prop de 167.000 afectats per la venda irregular de preferents de Bankia, NCG Banc o Catalunya Banc no podran recuperar ni tan sols un petit percentatge de la seva inversió alhora que es produirien 100 desnonaments diaris i del parc d'habitatges habitatges buits que podrien destinar al lloguer social, un mínim de 600.000 serien propietat d'entitats financeres o del Banc dolent segons un informe de la PAH (Plataforma d'Afectats per la Hipoteca).





Agudització de la fractura social





Segons l'índex de Gini (indicador utilitzat per mesurar si la distribució d'ingressos o de despeses entre individus o llars d'una economia s'allunya o s'apropa a una distribució perfectament equitativa), Espanya seria el segon país més desigual de la UE, només superat per Letònia. Així, la crua realitat ens recorda que el nombre de llars amb tots els seus membres en atur s'ha elevat fins a nivells insuportables i cada vegada són més els aturats de llarga durada que perden tot tipus de subsidi, ja que tot i que s'ha prorrogat l'ajuda del Pla prepara causa de la pressió social, inclourà modificacions substancials que limitaran l'accés dels aturats a aquestes ajudes en funció del seu matalàs familiar.





D'altra banda, l'últim informe d'Intermon Oxfam sobre "Crisi, desigualtat i pobresa", s'adverteix que, de continuar les retallades socials, la pobresa a Espanya podria arribar a afectar el 40% de la població en l'horitzó de la propera dècada i en l'actualitat, segons aquesta ONG, la taxa de pobresa se situaria en el 27% de la població i afectaria ja a gairebé 13 milions de persones) i segons Càritas tres milions de persones viurien ja en situació de "pobresa severa" (menys de 307 euros al mes) mentre el nombre de milionaris a Espanya hauria augmentat un 13% en l'últim any segons dades d'Eurostat, amb el que s'està aguditzant de forma vertiginosa una fractura social de resultats impredictibles.





Ocupació escombraries, sous siscenteuristes i col·lapse del sistema de pensions





El miracle econòmic del paradís neoliberal espanyol hauria com a efectes col·laterals l'increment desmesurat del treball precari a Espanya (més de 6 milions de persones), la desaparició del mite del lloc de treball vitalici (taxa del 90% de contractació parcial) i progressiva pèrdua de poder adquisitiu d'assalariats i pensionistes. A més, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) preveu que el país perdi un milió d'habitants en la propera dècada, una tendència que empitjorarà a mesura que la generació del baby-boom comenci a morir, dibuixant-un escenari insostenible per al 2021 en què la "taxa de dependència" segons l'INE, creixerà en un 57%. Això suposa que hi haurà sis persones inactives ja sigui jubilats, aturats o estudiants per cada persona activa el que podria comportar el col·lapse de la Seguretat Social en l'horitzó del 2.021, de manera que l'OCDE va recomanar "endarrerir l'edat de jubilació més enllà dels 67 anys i incentivar les pensions privades, fins i tot amb caràcter obligatori, perquè preveu que en el futur es reduiran els beneficis dels sistemes públics".





Fugida de cervells





Des del 2009 les retallades en R + D + I ascendeixen al 40% amb una inversió del 1,33% del PIB i cada vegada més lluny del 2% de mitjana de la UE, el que tindrà com a efectes col·laterals la dràstica reducció de beques per a investigadors i l'asfíxia per inanició econòmica de múltiples projectes científics i tecnològics. Així, segons un estudi elaborat per FENAC (Federació Nacional d'Associacions de Consultoria), des 2.008 s'haurien marxat d'Espanya més de 450.000 joves (la majoria joves universitaris a la recerca d'una primera feina), amb el que es conjuga el fiasco inversor d'un Estat que després d'haver gastat en la formació de cada titulat uns 5.000 € (l'alumnat només paga el 20% del cost real de la matrícula), assisteix impotent a la sagnia imparable de la fugida de cervells.





Si segueix obviant la inversió en intel·ligència, Espanya podria convertir-se en la pròxima dècada en un país tercermundista a nivell d'investigació i innovació, condemnat a comprar patents estrangeres i produir productes de baix perfil tecnològic que requereixin mà d'obra d'escassa o nul·la qualificació i fàcilment explotable, ja que encara que Espanya segueix competint en gran nombre de sectors amb les economies de referència en tenir costos laborals competitius, tindria com Taló d'Aquil·les de les seves exportacions el repte de la qualitat dels seus productes i el no estar ben posicionada en els mercats emergents.