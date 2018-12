Francisco González a pocs dies de deixar el BBVA: És un banc "esplèndid"

Francisco González ha destacat que en els pròxims dies deixarà un banc que està "esplèndid" des del punt de vista financer, amb un projecte que és "únic" i un equip "absolutament excepcional".









Aquesta setmana el president de BBVA va ser entrevistat pel seu successor en el càrrec a partir de l'1 de gener, Carlos Torres, en una trobada que van poder seguir els empleats del grup des de més de 30 països.





González ha aprofitat per reafirmar els principis que tot el que el banc faci ha de ser legal, publicable i moralment acceptable per la societat, i ha assegurat que d'aquí uns anys, quan arribi "el moment de la veritat del sector", BBVA " hi serà".





"No tinc cap dubte i no serà un banc, serà una gran companyia que va a proveir serveis de tot tipus", ha avançat.





Segons ha explicat, el que crida "moment de la veritat del sector" està encara per venir. "És quan inversors, accionistes i analistes entenguin bé què està passant al món bancari", ha assenyalat.





En el seu comiat de l'entitat, González ha aconsellat a Torres seguir prenent decisions basades en principis, tenir el millor equip i treballar pensant sempre en el llarg termini, alhora que es lliuren resultats cada trimestre.





Per la seva banda, el que serà el nou conseller delegat de BBVA, Onur Genç, ha intervingut en la trobada destacant en castellà que, el que més diferencia el grup, és el seu equip.





"Prendre el teu testimoni és una gran responsabilitat i un orgull tremend pel que significa", ha traslladat Carlos Torres González.





Com ja s'ha comentat en altres ocasions, el qual ha estat president de BBVA durant més de 20 anys començarà l'1 de gener una nova etapa en què, més enllà del golf i els escacs -dos dels seus passions-, es posarà en contacte amb joves doctors i biòlegs per explorar el món de la biomedicina.