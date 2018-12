El Govern central aprova la baixada de la velocitat a 90 km/h en carreteres convencionals

El Govern central porta al Consell de Ministres d'aquest divendres 28 de desembre la baixada del límit de velocitat a 90 quilòmetres per hora en carreteres convencionals, segons confirmen fonts del Ministeri de l'Interior.





D'aprovar-se aquesta mesura, podria entrar en vigor el 2 de gener de 2019, que era la data prevista pel Govern central, segons consta en l'esborrany del Reial Decret pel qual es modifica aquest punt -recollit en l'article 40 del Reglament General de circulació-.









En concret, desapareixeria l'actual diferenciació de limitacions genèriques entre 90 km/h i 100 km/h existent per als turismes i les motocicletes en vies convencionals d'un sol carril, establint una limitació general de 90 km/h per a aquests vehicles, en ser aquests "on s'han centrat l'accidentalitat en els últims anys".





En canvi, camions, furgonetes, autobusos i resta de vehicles podran circular a un màxim de 80 km / h en aquest tipus de vies.





La baixada de velocitat és una de les mesures 'estrella' del director general de Trànsit, Pere Navarro. Durant els sis mesos que porta en l'organisme s'ha mostrat a favor de rebaixar la velocitat.





És en aquest tipus de vies on tenen lloc al voltant del 75% dels accidents amb víctimes. A més, la velocitat inadequada és la causa concurrent en el 20% dels casos.





Pere Navarro ha explicat que la baixada del límit de velocitat de 100 a 90 quilòmetres per hora en carreteres convencionals que el Consell de Ministres té previst aprovar aquest divendres comptarà amb un termini de fins a 30 dies per a aplicar-la.





En una atenció als periodistes aquest dijous a Barcelona, ha detallat que la modificació s'aplicarà gradualment "conforme els titulars de la carretera vagin canviant el senyal" en les carreteres convencionals, que, segons ha especificat, són les que no tenen separació entre els dos sentits.





Ha defensat la mesura recordant que en 2017 va haver-hi més de 1.000 morts en carreteres convencionals i que un 36% es van produir per sortides de via i un 28% per xocs frontals.