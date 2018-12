El dispositiu antiterrorista es mantindrà a Barcelona fins després de Reis

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat aquest dijous que el reforç del dispositiu policial davant l'amenaça terrorista es mantindrà fins després de Reis a totes les zones sensibles de la ciutat.





Ho ha dit a preguntes dels mitjans en roda de premsa, en què ha recordat que els Mossos d'Esquadra van contactar amb l'Ajuntament informant que havien rebut un preavís amb credibilitat mitjana d'un possible atac a l'entorn de la Rambla per dates nadalenques.





Preguntada per si una eventual vaga de vigilants de seguretat del metro per Cap d'Any podria afectar la seguretat, ha confiant que es prendran les mesures oportunes de serveis mínims i ha insistit que hi ha un reforç policial a la ciutat.