Macrooperació policial contra l'emissió il·legal de Laliga en més de 2.000 establiments

La Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional, coordinada per la Sala Criminalitat Informàtica de la Fiscalia General de l'Estat, ha realitzat recentment a nivell nacional una macro operació policial davant de diferents establiments públics que emetien sense llicència els partits de Laliga.





L'operatiu, que ha tingut lloc en més de 2.000 establiments públics, amb més de 800 descodificadors il·legals requisats, es va dur a terme entre els dies 11, 12 i 13 de desembre i en ella han intervingut la pràctica totalitat de les Brigades de Policia Judicial de la Policia Nacional, segons detalla Laliga en un comunicat.









Aquesta operació s'ha produït arran de la denúncia interposada pel Departament d'Integritat i Seguretat de Laliga amb l'assessorament de l'Àrea Legal. Els delictes que s'atribueixen presumptament als responsables dels establiments que poguessin haver resultat intervinguts es troben tipificats en els articles 270.1 i 286.4 del codi penal i porten implícites penes de fins a 4 anys de presó.





Les denúncies són el resultat de les dades recollides per la Xarxa Territorial d'Verificadors de Llicències de Contingut de Laliga, equip de treball creat específicament per a la detecció dels establiments públics que emeten els partits de Laliga de manera il·lícita.





Aquest equip de treball, format per més d'un centenar de treballadors, ja ha realitzat durant la present temporada futbolística més de 20.000 visites a establiments públics que emeten futbol, detectant més de 9.000 emissions fraudulentes.





Arran d'aquesta informació, Laliga va procedir a denunciar davant la Policia els fets delictius abans referits, posant en el seu coneixement tant la informació de què disposava, com el suport documental recaptat.





"Aquesta operació policial és un enorme èxit, no només per a la indústria del futbol, sinó per a tota la indústria de l'entreteniment a casa nostra. L'immens treball realitzat per la Xarxa de verificació de Laliga i l'exitós operatiu de la Policia Nacional marquen un abans i un després en la lluita contra la pirateria. Hem de ser molt clars a l'hora de qualificar aquestes pràctiques com el que són, delictes, i romandre ferms en la lluita contra aquesta xacra ", va afirmar el president de Laliga, Javier Tebas.