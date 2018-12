Murillo espera quedar-se un llarg temps al FC Barcelona

El central colombià Jeison Murillo, que arriba cedit fins a final de temporada al FC Barcelona, ha desitjat que el seu temps al club blaugrana "sigui llarg" perquè pugui demostrar que està "per a grans coses" ara que se li ha obert "la porta més gran que pot haver-hi en el futbol ".





"Estic molt content amb aquesta oportunitat i agraït a Déu perquè em obre una porta grandíssima, la més gran que hi pot haver en el futbol. És un somni complert i li agraeixo al club aquesta bonica oportunitat. Ara només queda treballar, fer les coses bé i posar-me al tant de l'equip ", va dir Murillo en les seves primeres paraules com a jugador del Barça.









El jugador de Cali va assegurar que sap "el que significa el Barcelona". "Espero que el temps sigui llarg per demostrar que sé fer les coses bé, que estic per a grans coses i que aquesta és una", ha sentenciat, després de signar la seva cessió amb una opció de compra per al Barcelona a final de temporada xifrada en 25 milions d'euros.





"El ritme amb els partits és molt més alt que quan no jugues, però independentment de la meva situació a València sempre vaig treballar per estar disponible i l'important és que em sento bé per entrenar amb els millors", va garantir el colombià, que a penes ha comptat per Marcelino García a la primera part de la temporada.





En aquest sentit, espera que la seva situació millori amb Ernesto Valverde. "He tingut una petita conversa amb ell i assimilo la confiança que té amb mi només pel fet de ser aquí. Només queda demostrar-li a ell ia l'equip per què vaig ser elegit per vestir aquesta samarreta", va dir.





A més, Murillo ha explicat que és "molt amic" de Yerry Mina i que l'actual jugador de l'Everton li ha donat consells per afrontar aquesta nova etapa i va reconèixer que "es pot utilitzar la paraula alleujament" per descriure com serà no haver de mesurar-se amb Leo Messi. "És un avantatge grandíssima tenir al millor del món, espero ajudar-lo a ell ia l'equip a fer les coses de la millor manera", va prometre.