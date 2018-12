Circula sense pneumàtic i ebri per l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home francès de 22 anys per circular sense un pneumàtic davanter i ebri per l'autopista AP-7 al seu pas per Garrigàs (Girona).









Segons han informat la policia catalana aquest dijous en un comunicat, va ser detingut a les 7.15 hores del 23 de desembre durant un control preventiu i el vehicle presentava signes d'haver patit un accident.





El conductor va donar un positiu de 0,69 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, més del doble del límit permès, i ha quedat en llibertat amb càrrecs.