Endavant Andalusia, disposada a anar als tribunals si no està present a la Mesa del Parlament

Endavant Andalusia no descarta acudir als tribunals en el cas que no aconsegueixi un dels set llocs de la Mesa del Parlament que es constitueix aquest dijous, quan arrenca a Andalusia la XI Legislatura, ja que entenen que, en aquest cas, pot fins i tot haver "gairebé prevaricació" per l'incompliment de l'article 36 del Reglament de la Cambra, que recull que tots els grups han de tenir representació en aquest òrgan de govern.









Així ho han traslladat els líders de la confluència i coordinadors generals de Podem Andalusia i IULV-CA, Teresa Rodríguez i Antonio Maíllo, respectivament, en declaracions als periodistes als passadissos del Parlament, on han insistit que s'ha de donar compliment al referit article i que no fer-ho "seria una qüestió gairebé de prevaricació", si bé aniran "pas a pas".





Sobre la sentència que va dictar en la passada legislatura el Tribunal Constitucional relativa a la Mesa, Maíllo ha incidit que la mateixa "no esmena l'article 36" sinó que era un pronunciament "respecte a la reclamació d'una diputada".





"Exigim estar a la Mesa perquè ens correspon, serà un escàndol que Vox entre no perquè tingui prou vots sinó perquè diputats del PP-A i Cs votaran a un Vox perquè entre i se'ns exclogui a nosaltres", ha censurat el líder andalús d'IU, que defensa que aplicar l'article 36 "no és una concessió graciosa a Endavant sinó un dret que exigim com a propi votant als nostres candidats".





Teresa Rodríguez, de la seva banda, ha sostingut que Endavant, amb 600.000 vots i escassos 70.000 vots menys que el següent partit -Cs, que aspira a presidir el Parlament- té dret a estar a la Mesa, i que la seva presència en aquest òrgan "és una qüestió de qualitat democràtica i representativitat de les institucions".