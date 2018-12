El sindicat CSIF carrega contra Colau després de la mort de la gossa Sota

El sindicat CSIF ha demanat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que l'Ajuntament que se sumi a la denúncia que preveu presentar o que interposi una pròpia contra el que veu delictes d'odi i discriminació cap a la Guàrdia Urbana i l'agent que va matar una gossa, anomenada Sota, d'un tret la passada setmana.





En una carta adreçada a Colau, el sindicat assegura que acudirà al fiscal d'Odi i Discriminació, perquè "la Guàrdia Urbana i l'agent estan sent objecte de tota mena de calúmnies, injúries, insults, vexacions i amenaces de mort", i demana al Ajuntament sumar-se o interposar la seva pròpia denúncia per defensar l'honorabilitat del cos.





Sosté que s'ha promogut una ràbia incontinguda i irracional i que "aquest lamentable desenllaç ha estat utilitzat per associacions i partits polítics animalistes per organitzar concentracions i mobilitzacions amb protestes violentes on s'ha incitat a l'odi contra la Guàrdia Urbana i l'agent que va intervenir".





Diu a Colau que aquestes formes no són noves per a la Guàrdia Urbana, perquè "no és ni més ni menys que el que vostè i els seus regidors de BComú van utilitzar per assolir l'Ajuntament en les passades eleccions", pel que creu que l'alcaldessa està sent víctima d'un reflex de les seves pròpies males arts, en paraules del sindicat.





Ha afirmat que Colau està encoratjant a que es presentin testimonis falsos en demanar proves documentals i testimonis dels fets --que assegura que van estar ajustats a dret i que l'agent va disparar per preservar la seva vida--, i ha dit que l'alcaldessa "ha de apel·lar a la calma d'aquests ciutadans que estan sent enganyats per associacions i partits polítics animalistes amb un cap electoral ".